Шульга вперше в кар'єрі зіграв в основній п'ятірці Бостона, провівши рекордний час у матчі НБА

Український захисник Бостона Максим Шульга вперше в кар'єрі розпочав матч у стартовій п'ятірці "Селтікс" у НБА.

Сталось це в останньому турі регулярного чемпіонату, в якому його команда вдома приймала Орландо. Ця гра стала ювілейною десятою для киянина в НБА, але раніше він виходив виключно на заміну.

23-річний баскетболіст провів на майданчику 18 хвилин, що є рекордним для нього показником у кар'єрі. До цього Шульга ніколи не грав більше, ніж 5 хвилин.

За цей час він реалізував один триочковий. Також Максим записав собі в актив три підбирання та одне перехоплення.

Врешті-решт, Бостон завершив регулярний чемпіонат перемогою з рахунком 113:108. Він фінішував на другому місці у Східній конференції.

Наразі "Селтікс" очікують на суперника у плейоф. Він визначиться у матчі плейін, в якому зустрінуться Філадельфія та Орландо.