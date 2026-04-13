Шульга вперше в кар'єрі зіграв в основній п'ятірці Бостона, провівши рекордний час у матчі НБА

Денис Іваненко — 13 квітня 2026, 10:07
Український захисник Бостона Максим Шульга вперше в кар'єрі розпочав матч у стартовій п'ятірці "Селтікс" у НБА.

Сталось це в останньому турі регулярного чемпіонату, в якому його команда вдома приймала Орландо. Ця гра стала ювілейною десятою для киянина в НБА, але раніше він виходив виключно на заміну.

23-річний баскетболіст провів на майданчику 18 хвилин, що є рекордним для нього показником у кар'єрі. До цього Шульга ніколи не грав більше, ніж 5 хвилин.

За цей час він реалізував один триочковий. Також Максим записав собі в актив три підбирання та одне перехоплення.

Врешті-решт, Бостон завершив регулярний чемпіонат перемогою з рахунком 113:108. Він фінішував на другому місці у Східній конференції.

Наразі "Селтікс" очікують на суперника у плейоф. Він визначиться у матчі плейін, в якому зустрінуться Філадельфія та Орландо.

Читайте також :
Лідерка збірної України виграла перший у кар'єрі Єврокубок
NBA Бостон Селтікс Максим Шульга

Максим Шульга

Шульга набрав перші очки в НБА, переписавши історію Бостона
Український баскетболіст відзначився першою результативною дією в НБА
Титулований клуб НБА видав контракт українському баскетболісту
Багатскіс оцінив ймовірність участі Шульги в найближчих матчах за збірну України
Особистий рекорд: Шульга набрав 35 очок у матчі G-ліги

