Шульга допоміг Бостону розгромити Клівленд, дуель Лейкерс та Голден Стейт у передсезонному матчі НБА

У ніч на 13 жовтня проходили шість передсезонних матчів Національної баскетбольної асоціації.

Український захисник Бостон Селтікс Максим Шульга взяв участь у розгромній перемозі своєї команди над Клівленд Кавальєрс із рахунком 138:107.

Цього разу 23-річний українець провів на паркеті практично 5 хвилин, за які набрав 2 очки (2/2 штрафні), 2 підбирання та 2 передачі за однієї втрати.

Гучною вивіскою стало протистояння Лейкерс та Голден Стейт, проте команди грали без своїх головних зірок: матч пропускали Лука Дончич та ЛеБрон Джеймс у ЛАЛ, Стеф Каррі та Джиммі Батлер у ГСВ. Гра завершилася перемогою "озерників" 126:116.

Кліпперс та Денвер повторили серію першого раунду минулого плейоф із таким самим підсумком – Наггетс виграли поєдинок 102:94. Торонто у клатчі здолав Вашингтон, Орландо розібрався із Маямі у дербі Флориди, а Чикаго поступився Мілуокі.

НБА – товариські матчі

12-13 жовтня

Вашингтон – Торонто 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26)

Орландо – Маямі 120:104 (37:32, 25:23, 29:22, 29:27)

Бостон – Клівленд 138:107 (33:17, 37:29, 32:27, 36:34)

Чикаго – Мілуокі 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25)

Кліпперс – Денвер 94:102 (32:31, 29:28, 14:17, 19:26)

Лейкерс – Голден Стейт 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31)

Нагадаємо, що новий регулярний сезон НБА стартує двома матчами у ніч на 22 жовтня.