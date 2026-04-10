Баскетбол

Лідерка збірної України виграла перший у кар'єрі Єврокубок

Денис Іваненко — 10 квітня 2026, 12:10
Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова у складі турецького клубу Чукурува Мерсін здобула перемогу в жіночому Єврокубку.

У четвер, 2 квітня, команда уродженки Дніпра здобула виїзну перемогу над грецьким Атінаїкосом із різницею у п'ять очок. Напередодні ж удома вона програла 75:77.

За сумою двох матчів турецький колектив тріумфував 160:157. Він вперше у своїй історії виграв європейський трофей.

Також він став дебютним і для нашої баскетболістки. Аліна Ягупова доповнила свою вражаючу колекцію титулів, зокрема, вона є чемпіонкою п'яти різних країн, а також тріумфувала у Євролізі.

Відеоогляд вирішального матчу

В останньому матчі турніру Ягупова зіграла 35 хвилин. У них вона набрала 10 очок, зробила одне підбирання та чотири передачі.

Нагадаємо, що напередодні сталась ще одна знакова подія в жіночому баскетболі. Будівельник вперше став чемпіоном Суперліги.

