Перемоги Бостона з Шульгою та Лейкерс, поразка Оклагоми в останньому турі регулярного чемпіонату НБА
У ніч із 12 на 13 квітня відбулись матчі останнього туру в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
За його результатами визначились учасники плейоф. Також було сформовано пари раунду плейін.
Лейкерс, попри кадрові проблеми, впевнено переграли Юту. "Озерники" виграли кожну чверть і врешті-решт фінішували четвертими в Західній конференції.
Бостон із Максимом Шульгою переміг Орландо. Українець набрав три очки та зробив стільки ж підбирань.
Також варто відзначити зустріч Далласа та Чикаго. Вони видали результативний перформанс, закинувши на двох 277 очок.
13 квітня
Бостон – Орландо 113:108 (20:29, 32:32, 42:20, 19:27)
Індіана – Детройт 121:133 (27:41, 36:40, 26:27, 32:25)
Клівленд – Вашингтон 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22)
Маямі – Атланта 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33)
Нью-Йорк – Шарлот 96:110 (20:30, 24:27, 29:30, 23:23)
Торонто – Бруклін 136:101 (32:27, 38:34, 30:23, 36:17)
Філадельфія – Мілвокі 126:106 (29:26, 29:36, 38:16, 30:28)
Даллас – Чикаго 149:128 (45:34, 35:22, 39:32, 30:40)
Кліпперс – Голден Стейт 115:110 (25:26, 27:22, 31:33, 32:29)
Лейкерс – Юта 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33)
Міннесота – Нью-Орлеан 132:126 (34:24, 39:35, 24:31, 35:36)
Оклагома-Сіті – Фінікс 103:135 (19:37, 33:33, 25:34, 26:31)
Портленд – Сакраменто 122:110 (33:33, 44:24, 19:27, 26:26)
Сан-Антоніо – Денвер 118:128 (34:37, 22:33, 35:31, 27:27)
Г'юстон – Мемфіс 132:101 (32:26, 34:19, 34:26, 32:30)
Зазначимо, що в раунді плейін сформувались чотири півфінальні пари. Поєдинки відбудуться 14 та 15 квітня.
- Шарлот – Маямі
- Фінікс – Портленд
- Філадельфія – Орландо
- Кліпперс – Голден Стейт
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 15 матчів.