Перемоги Бостона з Шульгою та Лейкерс, поразка Оклагоми в останньому турі регулярного чемпіонату НБА

У ніч із 12 на 13 квітня відбулись матчі останнього туру в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

За його результатами визначились учасники плейоф. Також було сформовано пари раунду плейін.

Лейкерс, попри кадрові проблеми, впевнено переграли Юту. "Озерники" виграли кожну чверть і врешті-решт фінішували четвертими в Західній конференції.

Бостон із Максимом Шульгою переміг Орландо. Українець набрав три очки та зробив стільки ж підбирань.

Також варто відзначити зустріч Далласа та Чикаго. Вони видали результативний перформанс, закинувши на двох 277 очок.

НБА – регулярний чемпіонат

13 квітня

Бостон – Орландо 113:108 (20:29, 32:32, 42:20, 19:27)

Індіана – Детройт 121:133 (27:41, 36:40, 26:27, 32:25)

Клівленд – Вашингтон 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22)

Маямі – Атланта 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33)

Нью-Йорк – Шарлот 96:110 (20:30, 24:27, 29:30, 23:23)

Торонто – Бруклін 136:101 (32:27, 38:34, 30:23, 36:17)

Філадельфія – Мілвокі 126:106 (29:26, 29:36, 38:16, 30:28)

Даллас – Чикаго 149:128 (45:34, 35:22, 39:32, 30:40)

Кліпперс – Голден Стейт 115:110 (25:26, 27:22, 31:33, 32:29)

Лейкерс – Юта 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33)

Міннесота – Нью-Орлеан 132:126 (34:24, 39:35, 24:31, 35:36)

Оклагома-Сіті – Фінікс 103:135 (19:37, 33:33, 25:34, 26:31)

Портленд – Сакраменто 122:110 (33:33, 44:24, 19:27, 26:26)

Сан-Антоніо – Денвер 118:128 (34:37, 22:33, 35:31, 27:27)

Г'юстон – Мемфіс 132:101 (32:26, 34:19, 34:26, 32:30)

Зазначимо, що в раунді плейін сформувались чотири півфінальні пари. Поєдинки відбудуться 14 та 15 квітня.

Шарлот – Маямі

Фінікс – Портленд

Філадельфія – Орландо

Кліпперс – Голден Стейт

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 15 матчів.