Стали відомі всі пари плейіну та сітка плейоф НБА

У ніч з 12 на 13 квітня відбулися останні матчі регулярного чемпіонату НБА сезону-2025/26, за підсумками якого були сформовані пари плейіну, а також сітка плейоф.

Згідно з регламентом, по шість найкращих команд кожної конференції здобули прямі путівки до плейоф, а от 7-10 місця через турнір плейіну визначать 7 та 8 учасників. У раунді плейін сформувались чотири півфінальні пари. Матчі на цій стадії відбудуться 14-17 квітня.

Раунд плейн

Захід

Фінікс (7) – Портленд (8)

Кліпперс (9) – Голден Стейт (10)

Схід

Орландо (7) – Філадельфія (8)

Шарлотт (9) – Маямі (10)

Також частково сформована сітка плейоф. Остаточний склад учасників визначиться після завершення плейіну. Перші ігри плейоф відбудуться в суботу, 18 квітня.

Плей-оф

Захід

Оклахома (1) – восьма команда

Сан-Антоніо (2) – сьома команда

Денвер (3) – Міннесота (6)

Лейкерс (4) – Х'юстон (5)

Схід

Детройт (1) – восьма команда

Бостон (2) – сьома команда

Нью-Йорк (3) – Торонто (6)

Клівленд (4) – Атланта (5).

Раніше повідомлялося, що лідер Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі обійшов легендарного Тіма Данкана за кількістю набраних очок у регулярних чемпіонатах НБА.