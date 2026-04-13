Стали відомі всі пари плейіну та сітка плейоф НБА
У ніч з 12 на 13 квітня відбулися останні матчі регулярного чемпіонату НБА сезону-2025/26, за підсумками якого були сформовані пари плейіну, а також сітка плейоф.
Згідно з регламентом, по шість найкращих команд кожної конференції здобули прямі путівки до плейоф, а от 7-10 місця через турнір плейіну визначать 7 та 8 учасників. У раунді плейін сформувались чотири півфінальні пари. Матчі на цій стадії відбудуться 14-17 квітня.
Раунд плейн
Захід
- Фінікс (7) – Портленд (8)
- Кліпперс (9) – Голден Стейт (10)
Схід
- Орландо (7) – Філадельфія (8)
- Шарлотт (9) – Маямі (10)
Також частково сформована сітка плейоф. Остаточний склад учасників визначиться після завершення плейіну. Перші ігри плейоф відбудуться в суботу, 18 квітня.
Плей-оф
Захід
- Оклахома (1) – восьма команда
- Сан-Антоніо (2) – сьома команда
- Денвер (3) – Міннесота (6)
- Лейкерс (4) – Х'юстон (5)
Схід
- Детройт (1) – восьма команда
- Бостон (2) – сьома команда
- Нью-Йорк (3) – Торонто (6)
- Клівленд (4) – Атланта (5).
Раніше повідомлялося, що лідер Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі обійшов легендарного Тіма Данкана за кількістю набраних очок у регулярних чемпіонатах НБА.