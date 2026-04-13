Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Стали відомі всі пари плейіну та сітка плейоф НБА

Сергій Шаховець — 13 квітня 2026, 09:33
Getty Images

У ніч з 12 на 13 квітня відбулися останні матчі регулярного чемпіонату НБА сезону-2025/26, за підсумками якого були сформовані пари плейіну, а також сітка плейоф.

Згідно з регламентом, по шість найкращих команд кожної конференції здобули прямі путівки до плейоф, а от 7-10 місця через турнір плейіну визначать 7 та 8 учасників. У раунді плейін сформувались чотири півфінальні пари. Матчі на цій стадії відбудуться 14-17 квітня.

Раунд плейн

Захід

  • Фінікс (7) – Портленд (8)
  • Кліпперс (9) – Голден Стейт (10)

Схід

  • Орландо (7) – Філадельфія (8)
  • Шарлотт (9) – Маямі (10)

Також частково сформована сітка плейоф. Остаточний склад учасників визначиться після завершення плейіну. Перші ігри плейоф відбудуться в суботу, 18 квітня.

Плей-оф

Захід

  • Оклахома (1) – восьма команда
  • Сан-Антоніо (2) – сьома команда
  • Денвер (3) – Міннесота (6)
  • Лейкерс (4) – Х'юстон (5)

Схід

  • Детройт (1) – восьма команда
  • Бостон (2) – сьома команда
  • Нью-Йорк (3) – Торонто (6)
  • Клівленд (4) – Атланта (5).
NBA

Раніше повідомлялося, що лідер Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі обійшов легендарного Тіма Данкана за кількістю набраних очок у регулярних чемпіонатах НБА.

NBA

NBA

Останні новини