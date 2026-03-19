Перервана серія Мемфіса та чергові перемоги лідерів у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 18 на 19 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Бостона проти Голден Стейт. "Селтікс" зі старту вирвались уперед і здобули впевнену перемогу з різницею у 21 очко.

Несподівано Мемфіс перервав свою 8-матчеву серію поразок. "Гріззліс" переграли Денвер, завдяки вдалій третій чверті.

Також варто відзначити тріумф Міннесоти. "Тімбервулвз" здобули найрозгромнішу перемогу дня, не мавши проблем з Ютою Святослава Михайлюка.

НБА – регулярний чемпіонат

19 березня

Бостон – Голден Стейт 120:99 (36:23, 27:27, 26:23, 31:26)

Бруклін – Оклагома-Сіті 92:121 (11:28, 13:32, 31:31, 37:30)

Індіана – Портленд 119:127 (33:37, 29:42, 24:26, 33:22)

Міннесота – Юта 147:111 (43:31, 29:27, 38:26, 37:27)

Нью-Орлеан – Кліпперс 124:109 (26:40, 34:20, 36:25, 28:24)

Чикаго – Торонто 109:139 (17:32, 28:40, 31:36, 33:31)

Даллас – Атланта 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34)

Мемфіс – Денвер 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27)

Г'юстон – Лейкерс 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші вісім матчів.