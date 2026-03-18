Перша команда НБА гарантувала собі місце у раунді плейоф

У ніч з 17 на 18 березня визначився перший учасник плейоф Національної баскетбольної асоціації сезону-2025/26.

Ним стала Оклагома-Сіті, яка напередодні здолала Орландо в поєдинку регулярного чемпіонату. "Тандер" у непростому протистоянні переграв Орландо з рахунком 113:108, здобувши 54-ту перемогу в нинішній кампанії.

Цей результат дозволив команді Марка Дейно першою в лізі забезпечити собі участь у раунді плейоф. Це сталось за 13 ігор до завершення "регулярки".

Нагадаємо, що Оклагома-Сіті є чинним чемпіоном НБА. У минулій кампанії "Тандер" у фінальній серії здолав Індіану.