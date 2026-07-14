Український розігруючий близький до переходу в Реал

Український розігруючий Максим Шульга близький до переходу в Реал.

Про це повідомляє AS.

За даними джерела, мадридський клуб розглядає Шульгу як заміну зірковому форварду Маріо Хезоньї, який з великою ймовірністю повернеться в НБА.

Зазначається, що Шульга відвідував баскетбольну академію Торрелодонес в Мадриді, що важливо для Реала з точки зору регламенту, який вимагає мінімум 4 вихованців місцевих шкіл в заявці на чемпіонат Іспанії.

Зараз Шульга виступає за Голден Стейт Ворріорз в Літній лізі НБА, але йому не забезпечено контракт в клубі на наступний сезон.

У попередньому сезоні Максим захищав кольори Бостон Селтікс, однак клуб не скористався опцією продовження контракту з українцем. Шульга провів лише 11 матчів за основну команду, у середньому отримуючи 3,3 хвилини ігрового часу.

Як відомо, за Реал виступав земляк Шульги, Олексій Лень, який на початку липня залишив клуб, маючи ще 1 рік чинного контракту.