Тренер Мен Селтікс оцінив прогрес Шульги в сезоні-2025/26

Головний тренер Мен Селтікс Філ Прессі висловився про гру Максима Шульги в нинішній кампанії.

Його слова передає Celtics Wire.

Наставник фарм-клубу Бостона позитивно відзначив роботу українського захисника протягом сезону. Він бачить значний прогрес і переконаний, що 23-річний баскетболіст ще може додати в якості.

"Макс – гравець, який у коледжі грав на двох позиціях: розігруючого та атакувального захисника. Коли він був у нас, він виконував роль основного розігруючого. Хотілося б, щоб він залишався з нами весь сезон, тоді я міг би розвинути його ще більше. Але Бостон потребував його, тому йому довелося постійно переміщатися між командами. Він рухається вперед. Йому просто потрібно продовжувати працювати та ставати кращим. Я бачу великий прогрес", – сказав Прессі.

Тренер додав, що один із його асистентів особливо працював з українцем над кидком. Це дало свої результати, проте й у цьому компоненті Шульга ще може додати.

"Він був середнім шутером на старті, але зараз у нього з'явилася впевненість завдяки роботі та повторенням. Звісно, йому потрібно набирати очки – це його сильна сторона. Думаю, в захисті він може додати, як і в підбираннях. У НБА, особливо для двосторонніх гравців, які намагаються закріпитися, важливо показувати щось і крім набору очок. Якщо ти не набираєш 40 очок, що ще ти можеш дати команді? Як я казав про Рона Гарпера-молодшого: якщо він не забиває, то показує захист і підбирання. Це наступний крок для Макса у розвитку кар'єри", – заявив тренер.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Максим Шульга дебютував у НБА та навіть переписав історію Бостона, встановивши унікальне досягнення. Він провів у найсильнішій лізі світу 12 матчів, а його "Селтікс" залишили турнір у першому раунді плейоф, поступившись Філадельфії з рахунком 3:4 в серії.