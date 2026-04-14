Українець боротиметься за титул, контендерам варто боятися команду-сенсацію. Підсумки регулярного чемпіонату Сходу НБА

В понеділок завершився регулярний чемпіонат НБА сезону-2025/26. Були визначені шість учасників плейоф у кожній конференції, а також сформований склад пар плейін.

Більшість команд забезпечили собі право грати в матчах на вибування задовго до фінального ігрового дня, але деякі з них вибороли кращий номер посіву буквально в останній момент.

Східна конференція НБА в останні роки вважається дещо слабшою, ніж Західна. Це не означає, що її представники не матимуть шансів взяти титул. 10 місяців тому Індіана затягнула Оклахома-Сіті в сьомий матч фіналу, коли цього ніхто не очікував. Ще невідомо чим би все закінчилося, якби не розрив ахілла у лідера Пейсерз Тайріза Халібертона на початку вирішальної зустрічі.

Учасник фіналу від Сходу визначиться нескоро, тому для початку підведемо підсумки регулярного чемпіонату, і розберемося, в кого є кращі шанси позмагатися за трофей Ларрі О'Браєна від цієї конференції.

Найкращі чотири команди Сходу серйозно переважають всіх інших

Детройт Пістонс, Бостон Селтікс, Нью-Йорк Нікс і Клівленд Кавальєрс сформували топ-4 команд Східної конференції в регулярному чемпіонаті.

Детройт (60-22) достроково забезпечив собі перше місце. Прорив команди Джей Бі Бікерстаффа справді вражає. В минулому сезоні баланс Пістонс в регулярці склав 44-38, а роком раніше раніше клуб з Мічигана взагалі був одним з головних аутсайдерів ліги (14-68).

With tonight's win at IND, the @DetroitPistons have clinched their first 60-win season since 2005-06 and the third 60-win season in franchise history. Detroit became the first team in NBA history to go from 60+ losses to 60+ wins in a two-season span. The Pistons will host Game 1… — Pistons PR (@Pistons_PR) April 13, 2026

Вперше за 18 сезонів Детройт перетнув позначку 50 перемог за чемпіонат, а 60 виграшів команда здобула лише втретє за час свого існування. Здається, що Пістонс слід вважати очевидним фаворитом на перемогу в плейоф Східної конференції, але в підопічних Бікерстаффа є підстави сумніватися.

Букмекери Лас-Вагеса вже встигли виставити котирування на фаворитів постсезону. Шанси Пістонс вийти в фінал оцінюються з коефіцієнтом 21,0 – гірше, ніж у Бостона (6,5), Клівленда (12,0) і на одному рівні з Нью-Йорком (21,0).

Причина очевидна – відсутність досвіду у молодих лідерів Детройта Джейлена Дюрена, Кейда Каннінгема і Осара Томпсона. Одна справа домінувати в регулярці, зовсім інша – долати іменитих опонентів з солідним списком досягнень в постсезоні.

Рік тому Пістонс відібрали у Нікс перевагу домашнього паркету на початку серії першого раунду, але потім тричі програли цьому супернику вдома. Щось подібне може повторитися і зараз, але скоріше в другому раунді. Стартову стадію з кимось із учасників плей-ін Детройт все-таки повинен пройти.

Pistons +2000 odds making them the WORST number 1 seed in NBA history😂 — Hoop Kings Vegas (@HoopKingsLV) April 13, 2026

Бостон (56-26) отримав другий номер посіву в постсезоні. Це можна вважати величезним успіхом для команди Джо Маззули. Більшу частину сезону Селтікс грали без своєї головної зірки Джейсона Тейтума, який відновлювався після розриву ахілла. Джейсон повернувся на паркет на початку березня. Поки форвард далекий від своєї звичної домінуючої форми, але поступово набирає оберти і точно допоможе Бостону в постсезоні. Без нього Деррік Вайт, Джейлен Браун, Пейтон Прічард реально ризикували б зазнати апсету на ранніх стадіях матчів на вибування.

Селтікс особливо цікаві українському вболівальнику через виступ в команді розігруючого Максима Шульги. Місяць тому Максим отримав від клубу повноцінній контракт замість двостороннього. Майже одразу Шульга почав потрапляти в основний склад. Так, мав мінімальний ігровий час, видавши середні показники 0,6 очка, 0,6 підбирання і 0,2 передачі за 3,3 хвилини в 11 матчах, але навіть такий досвід в топ-команді НБА є безцінним. Є велика ймовірність, що в плейоф Маззулла взагалі перестане випускати Шульгу на паркет, хоча за великої переваги над суперником українець може зіграти і в постсезоні.

Нью-Йорк (53-29) довго боровся з Бостоном за другу сходинку, але все-таки не зміг наздогнати конкурента. Нікс в першому раунді плейоф зіграють з Орландо, а у випадку дуже вірогідного проходу далі не матимуть переваги власного майданчику в серії з Селтікс. Це надзвичайно важливий момент, що може визначити переможця протистояння.

Нікс в міжсезоння звільнили головного тренера Тома Тібодо, який любив перевантажувати стартову п'ятірку. Майк Браун почав використовувати дещо ширшу ротацію, однак залежність Нью-Йорка від Карла-Ентоні Таунса, Джейлена Брансона, Джоша Харта, О Джи Анунобі і Мікала Бріджеса достатньо висока. При цьому майстрами гри в постсезоні їх складно назвати. Нікс серйозно здивують, якщо дістануться далі другого раунду плей-оф.

Клівленд (52-30) – тіньовий претендент на титул Сходу, як видно за котируванням букмекерів. Кавальєрс мають четвертий номер посіву, причому забезпечили його собі лише на фінішному відрізку чемпіонату. Стартовий відрізок сезону команда Кенні Аткінсона провалила, маючи близько 50% перемог і застрягши на не кращих позиціях в зоні плей-ін.

Все змінив обмін Джеймса Хардена перед дедлайном. Харден – один з кращих гравців в новітній історії НБА. Джеймсу 36 років, він ще не вигравав титул, але прямо зараз разом з Донованом Мітчеллом та Еваном Моблі в Кавальєрс у нього є реальний шанс це зробити. Як мінімум вийти в фінал НБА від Сходу – цілком посильне завдання для Клівленда, який повинен на класі проходити Торонто в першому раунді плейоф і буде фаворитом потенційного протистояння з Детройтом навіть без переваги домашнього паркету.

Середняки конференції не вражають, але Атланта може створити сенсацію

П'яті-десяті номери команди Сходу суттєво поступаються в рівні вищезгаданій першій четвірці. В плейоф НБА не слід говорити про щось з однозначною впевненість, але мало хто здивується, якщо півфінальні пари в цій конференції сформують Детройт – Клівленд і Бостон – Нью-Йорк Хоча один апсет все-таки можна очікувати.

В Атланти (46-36) є реальні шанси вибити Нікс. Хокс виграли 19 з останніх 24 матчів регулярного чемпіонату, причому варто враховувати, що три з цих поразок прийшлися на заключні 5 ігор, коли команда Квіна Снайдера вже не викладалася на повну.

Атланта зробила дуже грамотний хід, обмінявши майже завжди травмованих Крістапса Порзінгіса і Трея Янга перед дедлайном. Хокс отримали Джонатана Кумінгу, Сі Джей Макколлума і Корі Кісперта, які чудово порозумілися з Джейленом Джонсоном, Дайсоном Деніелсом і Нікейлом Александером-Вокером. Команда з Джорджії особливо додала в захисній ефективності, оскільки Порзінгіс і Янг в даному аспекті були майже безкорисними.

"Яструбам" банально не вистачило часу, щоб "залетіти" в топ-4 і отримати перевагу свого майданчика в постсезоні. Лише цей фактор робить підопічних андердогами в протистоянні з Нікс, але в цій парі точно будуть боротьба та інтрига.

Торонто (46-36) ледь не розбазарив солідну перевагу над конкурентами, але все-таки закріпив за собою п'яте місце на Сході. Брендон Інгрем, Скотті Барнс, Ар Джей Барретт – солідне за іменами тріо лідерів Репторс, але їм мало що світить проти Клівленда в першому раунді плей-офф. У Торонто значно менше досвіду, в додачу до цього форма команди Дарко Раяковича в заключній частині регулярки викликала багато питань.

В плей-ін НБА на Сході зіграють Філадельфія Сіксерс (7) – Орландо Меджик (8) і Шарлотт Хорнетс (9) – Маямі Хіт (10). Переможці цієї стадії, скоріш за все, стануть легкою здобиччю для Детройта і "Бостона" в першому раунді плей-офф.

У Філадельфії (45-37) все ще перманентні проблеми зі здоров'ям має колишній MVP НБА Джоел Ембіід. Прямо зараз він відновлюється після апендициту. Пол Джордж давно не грає на зірковому рівні, а таланту Тайріза Максі і Ві Джей Еджкомба навряд чи вистачить для подвигів в постсезоні.

До складу Орландо (45-37) під кінець регулярки повернувся Франц Вагнер, але його передбачувана стеля разом з Джейленом Саггзом, Паоло Банкеро і Дезмондом Бейном – взяти один-два матчі проти фаворита в першому раунді плейоф, якщо команда Джамала Мозлі взагалі туди потрапить через плейін.

Шарлотт (44-38) здивував самим фактом участі в іграх на вибування. Здавалося, що Хорнетс ще не готові бути конкурентними в цьому сезоні, але молоді Ламело Болл, Майлз Бріджес і Кон Кноппель зробили вагомий крок вперед. Кноппель є головним претендентом на звання найкращого новачка сезону і повинен відібрати цю нагороду у першого номера драфту-2025, а також свого колишнього партнера по університету Дьюка Купера Флегга (Даллас Маверікс). Тим не менш, лідерам Хорнетс не вистачає досвіду. Пройти стадію плей-ін вони теоретично спроможні, але не більше.

Від Маямі (43-39) очікувався кращий результат, ніж 10-й номер посіву. Хіт провели дуже нестабільний сезон, найбільш пам'ятним моментом якого стали 83 очка Бема Адебайо проти Вашингтона в березні. Це перевершення рекорду результативності Кобі Браянта (81) в XXI сторіччі і другий результат в історії НБА загалом після Вілта Чемберлена (100).

Ймовірно, сам Адебайо не відмовився б від того, щоб поміняти власний індивідуальний подвиг не декілька перемог команди Еріка Споельстри, перспективи якої в постсезоні туманні з таким посівом і невиразною грою.

Аутсайдери далекі від конкурентного рівня. Надія є лише у Вашингтона та Індіани

Мілвокі Бакс, Чикаго Буллз, Бруклін Нетс, Індіана Пейсерз і Вашинтон Візардс після заключних матчів регулярного чемпіонату пішли у відпустку, не потрапивши в матчі на вибування.

Мілвокі (32-50) чекає непросте міжсезоння. Клуб вже оголосив про звільнення Дока Ріверса з посади головного тренера, але це жодним чином не вирішує проблеми команди. Бакс як ніколи раніше ризикують втратити свою головну зірку Янніса Адетокумбо.

Янніс втомився від слабких результатів команди, яка навіть близько не готова претендувати на титул. Грек поки відкрито не просив про обмін, але цілком може це зробити влітку. Головною інтригою в такому випадку буде, де він опиниться, хоча для Мілвокі ситуація особливо не зміниться. "Олені" навряд чи отримають гравця аналогічного рівня в якості компенсації – скоріше підуть в перебудову з купою молодих гравців і активів на перспективу.

Чикаго (31-51) довго претендував на плей-ін Сходу, але в команді з Іллінойса перед дедлайном вирішили обміняти своїх ключових гравців Ніколу Вучевича і Кобі Вайта. Буллз отримали Колліна Секстона і Анферні Саймонса, перевантаживши свою задню лінію. Новачки просто не знали, що робити на паркеті разом з Матасом Безулісом і Джошем Гідді.

Клуб вже звільнив з посади керівника фронт-офісу Артураса Карнішоваса, під питанням майбутнє головного тренера Біллі Донована. В будь-якому випадку Чикаго буде непросто виправити ситуацію і стати суттєво сильнішим в наступному сезоні.

Бруклін (20-62) зайняв третє місце з кінця в Східній конференції. Це в значній мірі сенсація, оскільки від Нетс очікували відвертий "злив" і перебування на дні. Тим не менш, конкурувати клуб з Нью-Йорка ще не готовий. Молоді гравці Брукліна достатньо сирі, а з Майклом Портером в якості головної атакувальної опції далеко не зайдеш.

Індіана (19-63) – учасник минулорічного фіналу НБА. Команда Ріка Карлайла зробила найбільший крок назад в лізі, але для цього були вагомі причини. Пейсерз провели весь сезон без суперзірки Тайріза Халібертона, влітку вирішили не платити Майлзу Тернеру та і не викладалися на повну. Команда повинна отримати високий лотерейний пік на драфті-2026, вибравши перспективного таланта.

Халібертон повернеться на паркет в наступному сезоні, а разом з ним будуть Паскаль Сіакам, Ендрю Нембард, Аарон Несміт, Ті Джей Макконнелл – ключові напарники, з якими він не так давно діставався фіналу. В ростер додався і один з найкращих центрових НБА Івіца Зубац, якого Індіана виміняла перед дедлайном, але ще майже не випускала на майданчик. Спад Індіани може виявитися недовгим, оскільки у команди Карлайла є всі можливості повернутися в верхню частину турнірної таблиці.

Вашингтон (17-65) – ще один аутсайдер з шансами увірватися в еліту. Візардс перед дедлайном отримали Ентоні Девіса і Трея Янга. Девіс взагалі не грав за столичний клуб, Янг дебютував суто формально в декількох матчах. Ентоні і Трей повинні залікувати всі свої травми і в оптимальній формі підійти до наступного сезону, Так, вони завжди ризикують знову опинитися в лазареті, а Трей ще та "діра" захисті, але це все ще далеко не останні зірки НБА.

Молоді гравці столичних Александр Сарр, Білал Кулібалі, Тре Джонсон також повинні зробити крок вперед, в додачу до цього команда вибере чергового молодого таланта під високим лотерейним піком на драфті-2026. Звісно, прорив Візардс не є гарантованим, але вважати його неможливим – велика помилка.

Де дивитись плейоф НБА в Україні

Офіційним транслятором матчів Національної баскетбольної асоціації в Україні є медіакомпанія Maincast. Контент також буде доступний власникам підписки League Pass.