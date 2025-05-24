ЛеБрон відзначився черговим віковим досягненням завдяки потраплянню до символічної збірної

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс записав на свій рахунок ще одне досягнення, яке пов'язане з його віком.

Про це повідомляє FOX Sports.

НБА оприлюднила склади символічних збірних регулярного сезону-2024/25. "Король" опинився у другій команді разом з Джейленом Брансоном (Нью-Йорк), Стефом Каррі (Голден Стейт), Ентоні Едвардсом (Міннесота) та Еваном Моблі (Клівленд).

Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який потрапив до будь-якої символічної збірної сезону у віці 40+ років – ніхто не міг похвалитися таким досягненням до ЛеБрона.

Варто також зазначити, що чотириразовий чемпіон опинився у символічній збірній НБА 21-й сезон поспіль з 22-х, що він проводить у лізі. Жодного гравця, окрім Джеймса, не обирали більше 15 разів.

Раніше стало відомо, що тренер Індіани Рік Карлайл увійшов до десятки за всю історію НБА за кількістю перемог у плейоф.

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