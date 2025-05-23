Нові власники Бостона залучили один мільярд івестицій, щоб завершити найдорожчу угоду в історії спорту

Адітья Міттал, генеральний директор сталеливарного гіганта ArcelorMittal, погодився інвестувати 1 мільярд доларів в угоду про придбання Бостон Селтікс.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, Міттал, член однієї з найбагатших сімей Індії, може стати другим за величиною акціонером "кельтів" і потенційно обійняти посаду заступника президента клубу в майбутньому.

Головним акціонером буде Вільям Чісхолм, чия група у березні цього року уклала угоду про купівлю Бостона за колосальні 6,1 мільярда доларів – найвищу ціну в історії спорту.

Очікується, що Чісхолм, керівник приватної інвестиційної компанії, обійме посаду президента франшизи після сезону-2027/28.

На момент укладання угоди консорціум Чісхолма ще не мав усієї необхідної суми. Але він виправив це протягом останніх кількох тижнів, у тому числі за рахунок інвестиції Міттала.

Адітья Міттал – син Лакшмі Міттала, виконавчого голови компанії ArcelorMittal, яка, за даними Forbes, є найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією у світі за обсягом виробництва, що генерує близько 68 мільярдів доларів доходу. Крім того, Лакшмі Міттал також входить до ради директорів Goldman Sachs, фінансового радника групи Чісхолма.

Нагадаємо, що Бостон Селтікс склали повноваження чемпіона НБА після вильоту з другого раунду плейоф від Нью-Йорк Нікс у шести матчах.

Пізніше стало відомо, що один з лідерів команди Джо Маззулли грав з частково розірваним меніском.