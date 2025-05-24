Тренер Індіани увійшов до десятки найкращих за перемогами в плейоф за всю історію НБА

Головний тренер Індіани Рік Карлайл увійшов до Топ-10 за кількістю перемог в плейоф за всю історію НБА.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Сьогодні, 24 травня, Пейсерс вдруге поспіль обіграли на виїзді Нью-Йорк (114:109), подвоївши свою перевагу у фінальній серії Сходу (2-0).

Для 65-річного фахівця ця перемога стала 81-ю в межах постсезону, що дозволило йому наздогнати Кей Сі Джонса, з яким він тепер поділяє десяте місце рейтингу тренерів.

Наступний успіх зробить Карлайла одноосібним володарем десятої позиції цього списку, який очолює великий Філ Джексон. Творець легендарних ЧИкаго та Лейкерс виграв 229 матчів.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА сезону-2024/25.

Раніше стало відомо, хто змагатиметься за золоті медалі у Фіналі чотирьох Євроліги.