НБА назвала три символічні збірні сезону-2024/25
Національна баскетбольна асоціація оголосила три символічні збірні сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Перша символічна збірна НБА
- Донован Мітчелл (Клівленд)
- Шей Гілджес-Александер (Оклахома)
- Янніс Адетокумбо (Мілуокі)
- Джейсон Тейтум (Бостон)
- Нікола Йокич (Денвер)
Друга символічна збірна НБА
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк)
- Стеф Каррі (Голден Стейт)
- Ентоні Едвардс (Міннесота)
- Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
- Еван Моблі (Клівленд)
Третя символічна збірна
- Кейд Каннінгем (Детройт)
- Тайріз Халібертон (Індіана)
- Джеймс Харден (Кліпперс)
- Джейлен Вільямс (Оклахома)
- Карл-Ентоні Таунс (Нью-Йорк)
Нагадаємо, 21 травня, НБА оприлюднила символічні збірні новачків регулярного сезону-2024/25. Також було визначено MVP року.