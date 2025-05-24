НБА назвала три символічні збірні сезону-2024/25

Національна баскетбольна асоціація оголосила три символічні збірні сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Перша символічна збірна НБА

Донован Мітчелл (Клівленд)

Шей Гілджес-Александер (Оклахома)

Янніс Адетокумбо (Мілуокі)

Джейсон Тейтум (Бостон)

Нікола Йокич (Денвер)

The 2024-25 Kia All-NBA First Team 🔥



Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Donovan Mitchell

Jayson Tatum#NBAAwards | @Kia pic.twitter.com/7DhntOyNpg — NBA (@NBA) May 24, 2025

Друга символічна збірна НБА

Джейлен Брансон (Нью-Йорк)

Стеф Каррі (Голден Стейт)

Ентоні Едвардс (Міннесота)

Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)

Еван Моблі (Клівленд)

The 2024-25 Kia All-NBA Second Team 🔥



Jalen Brunson

Stephen Curry

Anthony Edwards

LeBron James

Evan Mobley#NBAAwards | @Kia pic.twitter.com/yu4Kg33GLZ — NBA (@NBA) May 24, 2025

Третя символічна збірна

Кейд Каннінгем (Детройт)

Тайріз Халібертон (Індіана)

Джеймс Харден (Кліпперс)

Джейлен Вільямс (Оклахома)

Карл-Ентоні Таунс (Нью-Йорк)

The 2024-25 Kia All-NBA Third Team 🔥



Cade Cunningham

Tyrese Haliburton

James Harden

Karl-Anthony Towns

Jalen Williams#NBAAwards | @Kia pic.twitter.com/c1v5wB7H5x — NBA (@NBA) May 24, 2025

Нагадаємо, 21 травня, НБА оприлюднила символічні збірні новачків регулярного сезону-2024/25. Також було визначено MVP року.