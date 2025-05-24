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НБА назвала три символічні збірні сезону-2024/25

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 11:19
НБА назвала три символічні збірні сезону-2024/25

Національна баскетбольна асоціація оголосила три символічні збірні сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Перша символічна збірна НБА

  • Донован Мітчелл (Клівленд)
  • Шей Гілджес-Александер (Оклахома)
  • Янніс Адетокумбо (Мілуокі)
  • Джейсон Тейтум (Бостон)
  • Нікола Йокич (Денвер)

Друга символічна збірна НБА

  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк)
  • Стеф Каррі (Голден Стейт)
  • Ентоні Едвардс (Міннесота)
  • Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
  • Еван Моблі (Клівленд)

Третя символічна збірна

  • Кейд Каннінгем (Детройт)
  • Тайріз Халібертон (Індіана)
  • Джеймс Харден (Кліпперс)
  • Джейлен Вільямс (Оклахома)
  • Карл-Ентоні Таунс (Нью-Йорк)

Нагадаємо, 21 травня, НБА оприлюднила символічні збірні новачків регулярного сезону-2024/25. Також було визначено MVP року.

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