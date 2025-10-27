Класичний Грегг: Попович заборонив Сан-Антоніо проводити церемонію підняття банера з його ім'ям

Сьогодні, 27 жовтня, в межах регулярного сезону НБА відбувся матч, у якому Сан-Антоніо переміг Бруклін (118:107). Але не це було головною подією ночі.

Баскетбольні фанати, які прийшли до "Фрост Бенк Центру", щоб подивитися на перемогу "шпор" над Нетс, могли помітити дещо особливе під дахом арени.

Ще до початку матчу Сан-Антоніо підняв до банерів з іменами гравців, чиї номери були виведені з обігу, спеціальний банер на честь великого Грегга Поповича.

На цьому полотні були зображені написи "Поп" (прізвисько від скорочення прізвища тренера), Hall of Fame (член Зали слави баскетболу), число 1 390 (стільки матчів Сперс виграли під керівництвом Поповича) та п'ять зірок (п'ять титулів чемпіона НБА).

Більш цікаво те, що Сан-Антоніо не проводив ніякої урочистої церемонії з цього приводу. Клуб так вчинив за вказівкою самого Поповича. За словами головного тренера САС Мітча Джонсона, "це було в дусі Попа".

"Дуже в стилі Попа. Звичайно, яка честь бачити його в цій групі (про банери). Не можу висловити словами, враховуючи 29 років його роботи головним тренером, ще більше часу в організації, п’ять чемпіонств. На всьому, що ви бачите тут або чули про цю організацію, є відбитки його рук. Просто на кількості відданості, часу та енергії, які він вклав у стільки речей, які ніколи не є публічними і навіть невідомі людям в організації – гравці, важливість усього, як ми все робимо, увага до деталей, послідовність, любов, кров, піт і сльози, які ми в це вкладаємо", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, що Грегг Попович очолював Сан-Антоніо Сперс, починаючи з сезону-1996/97, де він звільним тренера Бобба Гілла та призначив себе на його місце.

Разом зі "шпорами" Поп п'ять разів става чемпіоном НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). На жаль, у листопаді минулого року у нього стався інсульт, через який на початку травня цього року Грегг оголосив, що не повернеться до тренерської діяльності. Місце Поповича посів його асистент Мітч Джонсон, який виконував обов'язки головного тренера з моменту інсульту у легенди.