Перемоги Шарлот та Маямі, Рівз допоміг Лейкерс обіграти Сакраменто в НБА

У ніч на сьогодні, 27 жовтня, в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації пройшли шість сім матчів.

Ігрова ніч розпочалася матчем між Вашингтоном та Шарлотом. Господарі непогано трималися у першій половині зустріч, але суперники взяли ініціативу в свої руки та перемоги у матчі (113:139).

Клівленд у конкурентному матчі вирвав перемогу у Мілоукі. Головною зіркою цього матчу став досвідчений Янніс Адетонкунбо, який приніс Мілоукі 40 очок та здійснив 14 підбирань.

Маямі Хіт у цікавому поєдинку зуміли переграти Нью-Йорк Нікс з рахунком 115:107. Таким чином, підопічні Сполстри здобули свою другу перемогу у сезоні.

Не менш цікавим виявився матч між Міннесотою та Індіаною. Господарі вважалися явними фаворитами матчу, однак мінімально поступалися після першої половини. Проте у третій чверті реалізували комфортну перевагу та зуміли перемогти.

Даллас невдало розпочав сезон, стартувавши з двох поразок, тому матч проти Торонто був для команди дуже важливим. Маверікс зуміли вирвати перемогу у другій половині гри.

Цікавим виявився матч між Лос-Анджелес Кліпперс та Портлендом. Обидві команди виграли по дві чверті, однак більше набраних очок за підсумками матчу було саме у Кліпперс (114:107).

У заключному матчі зустрілися Сакраменто та Лос-Анджелес Лейкерс. Матч виявився результативним, однак завдяки зусиллям Остіна Рівза, який набрав понад 50 очків, Лейкерс зуміли вирвати перемогу з рахунком 120:127.

Також ввечері 26 жовтня відбулися два матчі регулярного сезону НБА. У першому поєдинку Сан-Антоніо впевнено обіграв Бруклін з рахунком 118:107, а Бостон Селтікс поступився Детройту з рахунком 119:113.

НБА – регулярний сезон

26 жовтня

Вашингтон – Шарлотт 113:139 (30:31, 32:20, 26:44, 25:44)

Клівленд – Мілуокі 118:113 (29:31, 36:25, 21:28, 32:29)

Маямі – Нью-Йорк 115:107 (24:27, 33:27, 31:27, 27:26)

Міннесота – Індіана 114:110 (28:28, 30:32, 28:17, 28:33)

Даллас – Торонто 139:129 (32:32, 32:34, 39:25, 36:38)

Кліпперс – Портленд 114:107 (34:23, 21:37, 32:22, 27:25)

Сакраменто – Лейкерс 120:127 (27:36, 35:26, 28:33, 30:32)

Сан-Антоніо – Бруклін 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26)

Детройт – Бостон 119:113 (24:33, 36:25, 34:23, 25:32)

Також ви можете переглянути результати та огляди матчів попереднього ігрового дня.