Фанати зустріли оваціями легендарного Грегга Поповича, який пересувався за допомогою тростини

Легендарний Грегг Попович завітав на домашню гру Остін Сперс – фарм-клуб Сан-Антоніо Сперс. Цю команду фахівець очолював з 1996 по 2025 рік.

76-річний фахівець отримав овації на свою честь. По паркету він пересувався з тростиною та у супроводі охоронця арени та дружини Ерін.

Gregg Popovich at the Spurs game yesterday ❤️ pic.twitter.com/DG3eX05Jkk — Basketball Forever (@bballforever_) January 24, 2026

У листопаді 2024 року Попович переніс інсульт, через що був змушений пропустити решту сезону 2024-25 років.

У квітні 2025 року Поповича терміново доставили до лікарні після того, як йому стало погано в ресторані в Сан-Антоніо. Лікарі визнали випадок таким, що не загрожує життю, але це підкреслило проблеми зі здоров'ям Поповича.

Попович офіційно пішов у відставку з посади головного тренера Сперс у травні 2025 року. Мітч Джонсон був підвищений до посади нового головного тренера команди, а Попович перейшов на посаду президента з баскетбольних операцій.

Разом зі "шпорами" Поп п'ять разів става чемпіоном НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014).

На його рахунку 1390 перемог у регулярному чемпіонаті, що є найкращим показником в історії ліги. У 2003, 2012 та 2014 році він отримував нагороду "Найкращий тренер року".

У 2021 році збірна США під його керівництвом виграла золоті медалі Олімпійських ігор у Токіо.