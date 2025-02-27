Грегг Попович не повернеться до керма Сан-Антоніо цього сезону

Головний тренер Сан-Антоніо Сперс Грегг Попович повідомив гравцям своєї команди, що він не зможе повернутися до них цього сезону.

Про це повідомляє інсайдер НБА Кріс Хейнс.

За інформацією джерела, 76-річний фахівець уперше за довгий час вийшов на зв'язок зі своїми підопічними, щоб повідомити їм цю новину.

BREAKING: Spurs head coach Gregg Popovich addressed team today for first time since suffering a stroke to update them on his recovery and to inform that he’s not returning this season, league sources tell me. pic.twitter.com/ECeDWmWjfx — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 27, 2025

Нагадаємо, що на початку листопада Грегг Попович переніс інсульт, про що декілька тижнів ніхто не повідомляв. Лише через деякий час стало відомо, що саме сталося з легендарним тренером "шпор".

Після того, як Попович потрапив до лікарні, роль виконувача обов'язків головного тренера взяв на себе його асистент Мітч Джонсон. Він непогано справлявся, проте тиждень тому команда отримала серйозний удар по своїх шансах на потрапляння в постсезон.

Головна зірка САС Віктор Вембаньяма вибув до кінця сезону через певну проблему зі здоров'ям.

На даний момент Сан-Антоніо посідає тринадцяте місце Західної конференції, маючи баланс перемог 24-33.

Нагадаємо, що Максим Шульга, який виступає в NCAA, посів більш високе місце в рейтингу проспектів драфту НБА, порівнюючи з версією рейтингу грудня минулого року.