Українець з NCAA помітно покращив свої позиції серед проспектів Драфту НБА 2025 року

Максим Шульга, захисник Вірджинії Ремс, що виступає в NCAA, увірвався до числа сорока найкращих проспектів майбутнього драфту НБА за версією драфт-аналітика The Athletic Сема Вісіні.

Про це можна дізнатися в оновленому рейтингу проспектів Вісіні.

Аналітик вирішив оновити свій погляд на молодих баскетболістів, які збираються виставити наступного літа свої кандидатури на драфт НБА.

В оновленому рейтингу 22-річний Шульга опинився на 40 місці. Варто нагадати, що в грудні українець посідав 67 місце, тож можна відзначити помітний прогрес гравця.

The Athletic

Лідером рейтингу залишається свінгмен Д'юка Купер Флегг, якого вважають головним талантом цього драфту та якому віддають місце першого піка.

Максим Шульга проводить свій п'ятий та останній сезон в NCAA. Перші три кампанії він відіграв за Юту Стейт, після чого він перейшов до Вірджинії Ремс.

У 28 матчах сезону Шульга набирав у середньому 15,5 очка та 5,6 підбирання. Він є лідером команди за передачами (3,9) та перехопленнями (1,9). Максим реалізував 45,6% кидків з гри, 76,6% штрафних кидків та 43,8% кидків з-за дуги.

Раніше стало відомо, що лідерка збірної України Аліна Ягупова допомогла Валенсії вийти в наступну стадію Євроліги.