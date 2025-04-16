Дніпро здолав Черкаські Мавпи та вийшов у фінал Суперліги

У Черкасах Дніпро та Черкаські Мавпи зіграли другий півфінальний матч стадії плейоф Суперліги України з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 77:73 на користь дніпрян.

За 30 секунд до завершення гри Дніпро лідирував з відривом в 1 очко, проте результативна атака збільшила їх перевагу до +3. Мавпи мали можливість зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм, проте обидва триочкових були невлучними.

Найкращим гравцем зустрічі став 35-річний форвард дніпрян Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 22 очки та 5 підбирань.

Дніпро виграв два матчі півфінальної серії та вийшов у фінал.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

1/2 фіналу, другий матч, 16 квітня

Черкаські Мавпи – Дніпро 73:77 (21:18, 26:21, 11:19, 15:19)

Мавпи: Агафонов 18 + 7 підбирань – 3 втрати, Клімов 13 + 7 підбирань, Марченко 10, Клебан 4, Кошеватський 2 + 9 передач – старт, Дюпрі 21, Пирогов 5, Упир 0

Дніпро: Тимофеєнко 22 + 5 підбирань + 2 перехоплення, Конєв 17 + 11 підбирань + 4 передачі, Закурдаєв 13 + 7 підбирань, Загреба 9 + 11 підбирань + 2 блок-шота, Горобченко 4 – старт, Дубоненко 6, Сорочан 4, Сипало 2

Нагадаємо, напередодні Київ-Баскет здобув важку перемогу над БК Рівне. Їх другий матч відбудеться у четвер, 17 квітня. Півфінальні серії тривають до двох перемог.