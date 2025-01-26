Клімов на останній секунді матчу Суперліги приніс Черкаським Мавпам перемогу над Рівним

У неділю, 26 січня, відбувся другий матч цього ігрового дня Суперліги України з баскетболу.

Рівне на своєму майданчику приймало Черкаські Мавпи. Обидві команди вчора зазнали поразок: перші програли Кривбасу, а другі – Старому Луцьку.

Вчорашній поєдинок за участі колектива Дмитра Нагорного закінчився у клатчі. Сьогодні ж ситуація була ще більш напруженою, оскільки за хвилину до кінця матчу гості програвали -3.

А доля цього протистояння вирішилася майже баззер бітером. За лічені секунди до фінальної сирени Ігор Клімов пішов у прохід під кільце, успішно обіграв захисника та завершив усе лей-апом. Цим влучанням він подарував Мавпам перевагу в одне очко.

Після перегляду повтори судді дали Рівному буквально одну секунду на атаку, але вона нічим не закінчилася. У підсумку Черкаські Мавпи перемогли 79:78.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

26 січня

Рівне – Черкаські Мавпи 78:79 (21:27, 20:14, 23:21, 14:17)

Рівне: Браун (21 + 10 підбирань), Гарбар (12), Тимощук (10 + 5 підбирань), Головчик (10), Соловйов (8 + 5 підбирань) — старт; Фуллер (8), Герасимчук (6), Поносов (2), Шептицький (1), Чиж (0).

Черкаські Мавпи: Агафонов (16 + 10 підбирань), Кошеватський (14 + 7 передач), Клімов (9), Клебан (5+ 12 підбирань), Марченко (5) — старт; Пирогов (14), Дюпрі (12), Упир (4).

Черкаські Мавпи перемогли Рівне вже втретє за цей сезон. А ще вони залишилися четвертими в таблиці Суперліги.

Підопічні Михайла Переверзія через дві поразки поспіль впали на п'яту сходинку, де їх вже надоганяє Запоріжжя, у якого на одну перемогу менше.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся матч, у якому Кривбас переміг Старий Луцьк та закріпився на третьому місці чемпіонату України.