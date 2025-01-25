Старий Луцьк у клатчі вирвав перемогу над Черкаськими Мавпами

У суботу, 25 січня, у Рівному стартував черговий бабл української Суперліги з баскетболу.

Першим матчем цього ігрового дня стало протистояння Старого Луцька та Черкаських Мавп, команд з різних частин турнірної таблиці.

Номінальні гості більш активно розпочали гру, захопивши перевагу. Але перша чверть завершилася на користь номінальних господарів, які зуміли втримати прийнятний рахунок перед великою перервою.

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У третій 10-хвилинці гра не змінилася, була дуже рівною, через що лідер матчу часто змінювався. Все вирішилося у клатчі, де команда Дмитра Чайковського вирвала перемогу з рахунком 63:59.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Олександр Прозапас, який набрав лінію з 17 очок, 8 підбирань та 2 передач, допустивши при цьому 4 втрати.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

25 січня

Старий Луцьк – Черкаські Мавпи 63:59 (24:21, 10:12, 13:17, 16:9)

Старий Луцьк: Прозапас (17 + 8 підбирань), Дюпін (8), Лавані (5 + 5 підбирань), Лесик (7 + 5 підбирань), Горобченко (15 + 7 підбирань + 5 передач) – старт; Липовцев (9 + 7 підбирань), Михайлов (2 + 6 підбирань), Тимощук (0), Білявий (0).

Черкаські Мавпи: Марченко (11), Кошеватський (8), Агафонов (6 + 8 підбирань + 6 втрат), Клімов (5), Клебан (4 + 5 підбирань) – старт; Дюпрі (10), Пирогов (9 + 6 підбирань), Упир (6).

Старий Луцьк здобув свою шосту перемогу в сезоні, але він залишився на сьомому місці Суперліги. Черкаські Мавпи зі свого боку зазнали вже десятої поразки (третьої поспіль), але й вони не змінили свого становища в таблиці, продовжуючи посідати четверте місце.

Варто зазначити, що в цьому матчі дебютував новачок Черкаських Мавп Майкл Дюпрі, який перейшов з угорського Веспремі.

Сьогодні на майданчик в Рівному також вийдуть Рівне та Кривбас. Їхня гра має розпочатися о 18:30.