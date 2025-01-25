Кривбас у напруженому матчі Суперліги переграв Рівне

У суботу, 25 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Кривбас переміг Рівне.

Зустріч завершилася з рахунком 66:64.

Найкращим у переможців став гравець збірної України Михайло Бублик, який набрав 19 очок.

Кривбас вийшов вперед у сезонній серії з рівнянами (2-1) та обійшов їх в турнірній таблиці. Обидві команди наразі мають показник 9-9, але за рахунок переваги в сезонній серії криворіжці піднялись на третє місце, посунувши Рівне з топ-3.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 25 січня

Рівне – Кривбас 64:66 (19:9, 21:20, 10:20, 14:17)

Рівне: Браун 20 + 10 підбирань, Головчник 9 + 8 підбирань, Чиж 7

Кривбас: Бублик 19 + 4 передачі + 4 підбирання, Биков 11 + 6 підбирань, Хант 11, Ловінгс 8 + 6 підбирань

Нагадаємо, у ще одному матчі ігрового дня Старий Луцьк сенсаційно переміг Черкаських Мавп.