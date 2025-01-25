Кривбас у напруженому матчі Суперліги переграв Рівне
У суботу, 25 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Кривбас переміг Рівне.
Зустріч завершилася з рахунком 66:64.
Найкращим у переможців став гравець збірної України Михайло Бублик, який набрав 19 очок.
Кривбас вийшов вперед у сезонній серії з рівнянами (2-1) та обійшов їх в турнірній таблиці. Обидві команди наразі мають показник 9-9, але за рахунок переваги в сезонній серії криворіжці піднялись на третє місце, посунувши Рівне з топ-3.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 25 січня
Рівне – Кривбас 64:66 (19:9, 21:20, 10:20, 14:17)
Рівне: Браун 20 + 10 підбирань, Головчник 9 + 8 підбирань, Чиж 7
Кривбас: Бублик 19 + 4 передачі + 4 підбирання, Биков 11 + 6 підбирань, Хант 11, Ловінгс 8 + 6 підбирань
Нагадаємо, у ще одному матчі ігрового дня Старий Луцьк сенсаційно переміг Черкаських Мавп.