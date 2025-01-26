Кривбас здолав Старий Луцьк, здобувши другу перемогу в Суперлізі за два дні

У неділю, 26 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Кривбас переміг Старий Луцьк.

Зустріч завершилася з рахунком 66:63.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Михайло Бублик, який записав у свій актив 16 очок та 7 підбирань.

Найкращим у Луцька став Степан Лесик, який набрав 20 очок та зробив 10 підбирань.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 26 січня

Старий Луцьк – Кривбас 63:66 (14:20, 17:17, 19:11, 13:18)

Старий Луцьк: Лесик 20 + 10 підбирань, Прозапас 17+ 4 підбирання, Горобченко 9 + 5 підбирань

Кривбас: Бублик 16+7 підбирань, Водолазський 12+4 підбирання, Ловінгс 11 + 2 підбирання

Зазначимо, що для Кривбаса це друга поспіль перемога за два дні. Вчора, 25 січня, криворізький клуб переміг Рівне. Водночас Старий Луцьк цього ж дня сенсаційно переміг Черкаських Мавп.