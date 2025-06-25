Єдиноріг змінив команду: Бостон, Атланта та Бруклін влаштували тристоронній обмін

Бостон продовжив поступову перебудову команди, цього разу організувавши тристоронній обмін з Атлантою та Брукліном.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

В результаті угоди Крістапс Порзінгіс опинився в Атланті разом з драфт-піком другого раунду. Бруклін отримав Теренса Менна та 22-й пік Хоукс на драфті 2025 року. Бостону дісталися Джордж Ньянг та драфт-пік другого раунду.

BREAKING: Boston, Atlanta and Brooklyn are finalizing a three-team trade that sends Kristaps Porzingis and a second-round pick to the Hawks, Terance Mann and Atlanta's No. 22 pick to the Nets, and Georges Niang and a second-rounder to the Celtics. pic.twitter.com/1fcbIslyVF — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025

Повідомляється, що завдяки цьому трейду Селтікс вийшли з другого порогу стелі зарплат на 4,5 мільйона доларів, розмінявши контракт Порзінгіса (30,7 мільйона) на контракт Ньянга (8,5 мільйона). Тепер "кельти" перевищують перший поріг на 7,4 мільйона та поріг податку на розкіш на 15,4 мільйона.

Більше того, в результаті угоди Нетс тепер володіють одразу п'ятьма піками першого раунду драфту-2025, який проходитиме в ніч на 26 червня. Бруклін обиратиме під 8, 19, 22, 26 та 27 номерами. У Хоукс залишився їхній 13-й пік.

Крістапс Порзінгіс виступав за Бостон останні два сезони. У першій же своїй кампанії на "Ті Ді Гардені" 29-річний латиш допоміг "кельтам" здобути 18-е чемпіонство в історії франшизи, що є рекордом НБА.

У минулому регулярному сезоні "Єдиноріг" провів усього 42 матчі, у яких набирав у середньому 19,5 очка, 6,8 підбирання, 2,1 передачі та 1,5 блок-шота. Саме великий контракт та травматичність гравця змусили Селтікс відмовитися від нього.

Після того, як Джейсон Тейтум порвав ахіллове сухожилля у плейоф, з'явилася інформація, що Бостон розглядатиме пропозиції щодо кожного гравця ростера, окрім самого постраждалого.

Першою "жертвою" перебудови став Джру Холідей, який, як і Порзінгіс, приєднався до Селтікс перед стартом чемпіонського сезону-2023/24. Найтитулованіша франшиза НБА відправила захисника в Портленд, з якого вона його і виміняла два роки тому.

Цими двома трейдами Бостон зменшив суму, яку він заплатив би у якості податку на розкіш у сезоні-2025/26, на більш ніж 196 мільйонів. Селтікс звільнили у платіжці 27 мільйонів, але у них був множник 7х/8х.