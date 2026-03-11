Рекорд Адебайо, камбек Сакраменто та розгром від Детройта в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 10 на 11 березня відбулись чергові зустрічі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з перемоги Філадельфії над Мемфісом. Лідер Східної конференції Детройт перервав 4-матчеву серію поразок, здолавши розгромно Бруклін.

Результативну феєрію видали Маямі та Вашингтон. В цьому поєдинку центровий "хіт" Бем Адебайо набрав 83 очки, побивши рекорд Кобі Браянта.

Також варто відзначити камбек Сакраменто. "Кінгз" здобули перемогу над Індіаною, хоча поступались у 20 очок ще в середині третьої чверті.

НБА – регулярний чемпіонат

11 березня

Філадельфія – Мемфіс 139:129 (32:32, 36:39, 30:33, 41:25)

Атланта – Даллас 124:112 (40:26, 24:27, 31:38, 29:21)

Бруклін – Детройт 100:138 (27:38, 13:35, 33:32, 27:33)

Маямі – Вашингтон 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32)

Мілвокі – Фінікс 114:129 (30:36, 35:26, 32:38, 17:29)

Сан-Антоніо – Бостон 125:116 (29:31, 29:27, 39:32, 28:26)

Г'юстон – Торонто 113:99 (29:29, 29:20, 28:34, 27:16)

Голден Стейт – Чикаго 124:130 ОТ (30:26, 21:31, 32:32, 35:29, 6:12)

Портленд – Шарлотт 101:103 (34:20, 21:26, 27:32, 19:25)

Сакраменто – Індіана 114:109 (24:25, 18:34, 30:23, 42:27)

Лейкерс – Міннесота 120:106 (16:21, 29:24, 39:23, 36:38)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші п'ять матчів.