Поразка Сан-Антоніо та визначення першого півфіналіста раунду плейоф у НБА

Денис Іваненко — 11 травня 2026, 07:09
Плейоф НБА 11 травня
У ніч із 10 на 11 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

У першій зустрічі Філадельфія вдома приймала Нью-Йорк.  "Нікс" зі старту вирвались уперед і врешті-решт здобули розгромну перемогу, а з нею й вихід до наступної стадії турніру.

В іншому ж матчі Міннесота та Сан-Антоніо провели чергове конкурентне протистояння. Інтрига трималась до останнього та врешті-решт "Тімбервулвз" тріумфували з різницею у п'ять очок.

НБА – раунд плейоф
11 травня

Філадельфія – Нью-Йорк 114:144 (24:43, 33:38, 26:41, 31:22). Серія 0:4

Міннесота – Сан-Антоніо 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25). Серія 2:2

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА.

NBA

