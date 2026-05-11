Поразка Сан-Антоніо та визначення першого півфіналіста раунду плейоф у НБА

У ніч із 10 на 11 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

У першій зустрічі Філадельфія вдома приймала Нью-Йорк. "Нікс" зі старту вирвались уперед і врешті-решт здобули розгромну перемогу, а з нею й вихід до наступної стадії турніру.

В іншому ж матчі Міннесота та Сан-Антоніо провели чергове конкурентне протистояння. Інтрига трималась до останнього та врешті-решт "Тімбервулвз" тріумфували з різницею у п'ять очок.

НБА – раунд плейоф

11 травня

Філадельфія – Нью-Йорк 114:144 (24:43, 33:38, 26:41, 31:22). Серія 0:4

Міннесота – Сан-Антоніо 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25). Серія 2:2

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА.