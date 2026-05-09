Фаворити здобули виїзні перемоги у чвертьфінальних матчах НБА

У ніч із 8 на 9 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

В першій зустрічі Філадельфія вдома приймала Нью-Йорк. Господарі видали потужний старт, проте "Нікс" у середині другої чверті вже відіграли гандикап, після чого жодного разу не поступались у рахунку та впевнено довели справу до перемоги.

В іншому ж матчі Міннесота та Сан-Антоніо провели більш конкурентне протистояння. Інтрига трималась практично до останнього та врешті-решт "Сперс" тріумфували з різницею в сім очок.

НБА – раунд плейоф

9 травня

Філадельфія – Нью-Йорк 94:108 (31:27, 21:33, 24:25, 18:23). Серія 0:3

Міннесота – Сан-Антоніо 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29). Серія 1:2

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА.