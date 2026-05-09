Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Фаворити здобули виїзні перемоги у чвертьфінальних матчах НБА

Денис Іваненко — 9 травня 2026, 07:53
Фаворити здобули виїзні перемоги у чвертьфінальних матчах НБА
Плейоф НБА 9 травня
Getty Images

У ніч із 8 на 9 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

В першій зустрічі Філадельфія вдома приймала Нью-Йорк. Господарі видали потужний старт, проте "Нікс" у середині другої чверті вже відіграли гандикап, після чого жодного разу не поступались у рахунку та впевнено довели справу до перемоги. 

В іншому ж матчі Міннесота та Сан-Антоніо провели більш конкурентне протистояння. Інтрига трималась практично до останнього та врешті-решт "Сперс" тріумфували з різницею в сім очок.

НБА – раунд плейоф
9 травня

Філадельфія – Нью-Йорк 94:108 (31:27, 21:33, 24:25, 18:23). Серія 0:3

Міннесота – Сан-Антоніо 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29). Серія 1:2

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА.

Читайте також :
Син Кличка вирішив продовжити кар'єру в США
NBA

NBA

Ексгравець Донецька та чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри
Детройт та Оклагома-Сіті пішли у відрив у чвертьфінальних серіях плейоф НБА
Розгром від Сан-Антоніо та непроста перемога Нью-Йорка у чвертьфінальних матчах НБА
Оклагома та Детройт розпочали з перемог чвертьфінальні серії у плейоф НБА
"Нікс" встановили історичний рекорд НБА після розгрому Філадельфії

Останні новини