Майкл Джордан назвав легенд НБА, проти яких хотів би зіграти у своєму праймі

Шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан висловився про звання найвеличнішого гравця в історії баскетболу.

Його слова цитує Si.com.

Американець вважає, що немає сенсу порівнювати спортсменів різних епох. Також він зізнався, проти яких зірок минулого або сучасності хотів би зіграти.

"Увесь цей термін GOAT ніколи не був для мене чимось, через що я б надто переймався – ні в позитивному, ні в негативному сенсі. Для мене цього просто не існує. Я ніколи не грав проти Оскара Робертсона чи Джеррі Веста. Мені б дуже хотілося – справді дуже. Просто через мій змагальний характер. Я багато чому навчився у них, і ми проклали дорогу для Кобі та Леброна.

Для мене в цьому й полягає краса баскетболу: гравець за гравцем розвиває гру далі. Але я дивлюся на це так – не варто використовувати це проти тих гравців, які фактично навчили вас гри або у яких ви вчилися. Саме тому мені складно це прийняти. Я б дуже хотів зіграти проти Леброна та Кобі у своєму праймі. Дуже хотів би зіграти проти цих хлопців, але ми ніколи не зможемо дізнатися, як би це було", – сказав Джордан.