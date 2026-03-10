Несподівана поразка Голден Стейт від Юти та чергова перемога Оклагоми в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 9 на 10 березня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався зі звитяги Клівленда над Філадельфією. Оклагома-Сіті здобула шосту поспіль перемогу, здолавши в непростому протистоянні Денвер.

Юта Святослава Михайлюка несподівано переграла Голден Стейт. Проте українець не з'являвся на майданчику вже в четвертому поєдинку поспіль.

НБА – регулярний чемпіонат

10 березня

Клівленд – Філадельфія 115:101 (26:20, 30:24, 31:22, 28:35)

Бруклін – Мемфіс 126:115 (33:31, 32:26, 26:29, 35:29)

Оклагома-Сіті – Денвер 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33)

Юта – Голден Стейт 119:116 (29:27, 30:28, 32:29, 28:32)

Кліпперс – Нью-Йорк 126:118 (28:24, 36:31, 24:26, 38:37)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші десять матчів.

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore