Перша перемога Клівленда та чергова поразка Лейкерс у чвертьфінальних серіях НБА

У ніч із 9 на 10 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

В першій зустрічі Клівленд вдома приймав Детройт. Команди видали конкурентний поєдинок, в якому господарі врешті-решт здобули перемогу з різницею в сім очок.

В іншому ж матчі Оклагома-Сіті впевнено переграла Лейкерс. "Озерники" вигравали після першої половини гри, проте гості зробили ривок після перерви та спокійно довели справу до третьої звитяги в серії.

НБА – раунд плейоф

10 травня

Клівленд – Детройт 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28). Серія 1:2

Леййкерс – Оклагома-Сіті 108:131 (25:31, 34:26, 20:33, 29:41). Серія 0:3

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА.