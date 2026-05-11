Відбулась лотерея драфту НБА-2026: хто отримав перший пік
У неділю, 10 травня, в конференц-центрі McCormick Place в Чикаго було проведено лотерею драфту НБА 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
В ній переміг Вашингтон, який отримав перший пік. Загалом визначився порядок вибору для перших 14-ти.
Для стартових чотирьох номерів відбулося спеціальне жеребкування з-поміж команд, які не пробились у плейоф. Решта ж "лотерейних" клубів обиратимуть у порядку, зворотному до їхніх результатів у регулярному сезоні-2025/26.
Порядок вибору в першому (№15-30) та другому (№31-60) раундах визначається за зворотним порядком показників команд у "регулярці". Кожна отримує в них по одному праву вибору.
Лотерейні піки драфту-2026:
- Вашингтон
- Юта
- Мемфіс
- Чикаго
- Кліпперс (від Індіани)
- Бруклін
- Сакраменто
- Атланта (від Нью-Орлеана)
- Даллас
- Мілвокі
- Голден Стейт
- Оклагома-Сіті (від Кліпперс)
- Маямі
- Шарлотт
Зазначимо, що драфт відбудеться 23-24 червня. Напередодні було визначено першого півфіналіста НБА.