Відбулась лотерея драфту НБА-2026: хто отримав перший пік

У неділю, 10 травня, в конференц-центрі McCormick Place в Чикаго було проведено лотерею драфту НБА 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

В ній переміг Вашингтон, який отримав перший пік. Загалом визначився порядок вибору для перших 14-ти.

Для стартових чотирьох номерів відбулося спеціальне жеребкування з-поміж команд, які не пробились у плейоф. Решта ж "лотерейних" клубів обиратимуть у порядку, зворотному до їхніх результатів у регулярному сезоні-2025/26.

Порядок вибору в першому (№15-30) та другому (№31-60) раундах визначається за зворотним порядком показників команд у "регулярці". Кожна отримує в них по одному праву вибору.

Лотерейні піки драфту-2026:

Вашингтон Юта Мемфіс Чикаго Кліпперс (від Індіани) Бруклін Сакраменто Атланта (від Нью-Орлеана) Даллас Мілвокі Голден Стейт Оклагома-Сіті (від Кліпперс) Маямі Шарлотт

Зазначимо, що драфт відбудеться 23-24 червня. Напередодні було визначено першого півфіналіста НБА.