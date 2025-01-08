Даллас без Дончича та Ірвінга розгромив Лейкерс, Бостон переграв на виїзді Денвер: результати НБА

У ніч на середу, 8 січня, у межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації пройшло сім матчів.

Ігрову ніч відкривали Вашингтон та Х'юстон. Ця зустріч очікувано завершилася розгромною перемогою Рокетс.

Фінікс продовжив своє падіння, цього разу програвши Шарлотт. Бредлі Біл знову виходив з лави запасних, готуючись до свого потенційного обміну.

На матч з Лейкерс Даллас вийшов без Кайрі Ірвінга та Луки Дончича. Але навіть за такого стану справ команда Джейсона Кідда примудрилася розгромити "озерників".

У Нового Орлеана повернувся Зайон Вільямсон, який не грав з початку листопада. Проте цього не вистачило, щоб здолати Міннесоту.

Юта Святослава Михайлюка вдома дала бій Атланті, яка вирвала перемогу в клатчі. Українець на паркеті не з'являвся.

Голден Стейт, втративши одразу трьох важливих ролевіків, не зміг переграти Маямі, який продовжує грати без Джиммі Батлера.

Ніч закривали Денвер та Бостон, чепміони останніх двох сезонів. Східний колектив обіграв суперника, який не зміг розраховувати на свою головну зірку Ніколу Йокича через хворобу.

НБА – регулярний сезон

8 січня

Вашингтон – Х'юстон 112:135 (30:20, 25:37, 24:40, 33:38)

Шарлотт – Фінікс 115:104 (22:29, 37:17, 29:37, 27:21)

Даллас – Лейкерс 118:97 (24:27, 31:23, 34:26, 29:21)

Новий Орлеан – Міннесота 97:104 (33:34, 21:20, 21:29, 22:21)

Юта – Атланта 121:124 (32:36, 30:29, 27:28, 32:31)

Голден Стейт – Маямі 98:114 (23:29, 25:32, 30:23, 20:30)

Денвер – Бостон 106:118 (25:37, 32:20, 26:31, 23:30)

Нагадаємо, що через бажання Джиммі Батлера залишити Маямі, фанати Хіт спотворили мурал на честь баскетболіста.