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Зірка Фінікса не блокуватиме свій обмін тільки заради трьох команд

Олексій Погорелов — 7 січня 2025, 17:31
Зірка Фінікса не блокуватиме свій обмін тільки заради трьох команд
Бредлі Біл
Yahoo! Sports

Захисник Фінікс Санз Бредлі Біл готовий відмовитися від своєї опції на вето трейду, якщо клуб з Арізони відправить його до однієї з трьох команд: Лейкерс, Маямі чи Денвер.

Про це у соцмережах написав ведучий шоу "Arizona's Sports Radio Talk" Джон Гамбадоро.

Біл отримав право заблокувати будь-який свій обмін, коли підписав контракт з Вашингтоном. Цей контракт продовжує діяти після його обміну в Фінікс.

"Що стосується Біла, то опція блокування обміну є проблемою. Він міг опинитися у Мілуокі до обміну в Фінікс, але цього не сталося.

Я чув, що він відмовиться від своєї опції вето трейду заради Лос-Анджелес Лейкерс, Маямі Хіт і Денвер Наггетс. Але я вірю, що є ще кілька команд, які зацікавлені в ньому", – заявив Гамбадоро.

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За інформацією західних ЗМІ, Фінікс розглядає варіант з обміном Бредлі Біла до дедлайну трейдів 7 лютого. Це призвело до того, що 31-річного баскетболіста перевели зі стартової п'ятірки до резервістів.

Вважається, що трейд Біла не виправдав себе, і фронт-офіс клубу хоче спробувати врятувати сезон. Зараз Санз посідають дванадцяте місце на Заході, маючи баланс перемог 16-18.

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