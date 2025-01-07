Зірка Фінікса не блокуватиме свій обмін тільки заради трьох команд
Захисник Фінікс Санз Бредлі Біл готовий відмовитися від своєї опції на вето трейду, якщо клуб з Арізони відправить його до однієї з трьох команд: Лейкерс, Маямі чи Денвер.
Про це у соцмережах написав ведучий шоу "Arizona's Sports Radio Talk" Джон Гамбадоро.
Біл отримав право заблокувати будь-який свій обмін, коли підписав контракт з Вашингтоном. Цей контракт продовжує діяти після його обміну в Фінікс.
"Що стосується Біла, то опція блокування обміну є проблемою. Він міг опинитися у Мілуокі до обміну в Фінікс, але цього не сталося.
Я чув, що він відмовиться від своєї опції вето трейду заради Лос-Анджелес Лейкерс, Маямі Хіт і Денвер Наггетс. Але я вірю, що є ще кілька команд, які зацікавлені в ньому", – заявив Гамбадоро.
За інформацією західних ЗМІ, Фінікс розглядає варіант з обміном Бредлі Біла до дедлайну трейдів 7 лютого. Це призвело до того, що 31-річного баскетболіста перевели зі стартової п'ятірки до резервістів.
Вважається, що трейд Біла не виправдав себе, і фронт-офіс клубу хоче спробувати врятувати сезон. Зараз Санз посідають дванадцяте місце на Заході, маючи баланс перемог 16-18.