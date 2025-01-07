Зірка Фінікса не блокуватиме свій обмін тільки заради трьох команд

Захисник Фінікс Санз Бредлі Біл готовий відмовитися від своєї опції на вето трейду, якщо клуб з Арізони відправить його до однієї з трьох команд: Лейкерс, Маямі чи Денвер.

Про це у соцмережах написав ведучий шоу "Arizona's Sports Radio Talk" Джон Гамбадоро.

Біл отримав право заблокувати будь-який свій обмін, коли підписав контракт з Вашингтоном. Цей контракт продовжує діяти після його обміну в Фінікс.

"Що стосується Біла, то опція блокування обміну є проблемою. Він міг опинитися у Мілуокі до обміну в Фінікс, але цього не сталося. Я чув, що він відмовиться від своєї опції вето трейду заради Лос-Анджелес Лейкерс, Маямі Хіт і Денвер Наггетс. Але я вірю, що є ще кілька команд, які зацікавлені в ньому", – заявив Гамбадоро.

As for Beal the no-trade looms large. He could have went to Milwaukee before he ended up in Phoenix but that was turned down. Have heard he would waive no trade for LA, Miami, Denver but I do believe there are a few others that he could ultimately decide work for him. — John Gambadoro (@Gambo987) January 6, 2025

За інформацією західних ЗМІ, Фінікс розглядає варіант з обміном Бредлі Біла до дедлайну трейдів 7 лютого. Це призвело до того, що 31-річного баскетболіста перевели зі стартової п'ятірки до резервістів.

Вважається, що трейд Біла не виправдав себе, і фронт-офіс клубу хоче спробувати врятувати сезон. Зараз Санз посідають дванадцяте місце на Заході, маючи баланс перемог 16-18.