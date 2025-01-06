Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Фанати Маямі спотворили мурал на честь Батлера через його бажання піти з команди

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 12:22
Фанати Маямі спотворили мурал на честь Батлера через його бажання піти з команди
Джиммі Батлер
BasketNews

Вболівальники Маямі Хіт вже налаштовані проти Джиммі Батлера, про що свідчить оновлений мурал у Вінвуді, одному з районів міста.

Про це повідомляє BasketNews.

Про новий настрій фанатів свідчать елементи, які були додані до мурала на честь 35-річного форварда.

Тепер там з'явився бейдж з написом "Обмін", бандана з написом "Я здаюся" та кружка кави з написом "Заплатіть мені".

Нагадаємо, що Маямі відсторонив Джиммі Батлера, до чого призвели суперечливі заяви баскетболіста, який хотів отримати новий контракт минулого літа. Але клуб не дав йому те, що він хотів.

На цю заяву відреагувала Національна асоціація баскетболістів, яка збирається оскаржити це рішення організації з Флориди.

Маямі Гіт НБА

НБА

Михайлюк допоміг Юті обіграти Орландо, Сакраменто з Ленем переграв Голден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА
Кавай вперше за 254 дні зіграв у матчі НБА
Вембаньяма: Йокич має стати MVP – він робить своїх одноклубників кращими, хочу бути як Нікола
Значна проблема: Голден Стейт на деякий час втратить Кумінгу
Чикаго Буллз виведуть з обігу ігровий номер Дерріка Роуза наступного сезону

Останні новини