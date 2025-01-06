Фанати Маямі спотворили мурал на честь Батлера через його бажання піти з команди

Вболівальники Маямі Хіт вже налаштовані проти Джиммі Батлера, про що свідчить оновлений мурал у Вінвуді, одному з районів міста.

Про це повідомляє BasketNews.

Про новий настрій фанатів свідчать елементи, які були додані до мурала на честь 35-річного форварда.

Тепер там з'явився бейдж з написом "Обмін", бандана з написом "Я здаюся" та кружка кави з написом "Заплатіть мені".

Jimmy Butler updated mural in Wynwood



- trade badge added to the Jersey

- I quit headband

- coffee mug saying “pay me”



Looks like some fans have turned on 22 for good.. pic.twitter.com/bQ3H4GFI72 — Emo Jimmy (@HeatCulture13) January 5, 2025

Нагадаємо, що Маямі відсторонив Джиммі Батлера, до чого призвели суперечливі заяви баскетболіста, який хотів отримати новий контракт минулого літа. Але клуб не дав йому те, що він хотів.

На цю заяву відреагувала Національна асоціація баскетболістів, яка збирається оскаржити це рішення організації з Флориди.