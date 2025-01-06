Фанати Маямі спотворили мурал на честь Батлера через його бажання піти з команди
Джиммі Батлер
BasketNews
Вболівальники Маямі Хіт вже налаштовані проти Джиммі Батлера, про що свідчить оновлений мурал у Вінвуді, одному з районів міста.
Про це повідомляє BasketNews.
Про новий настрій фанатів свідчать елементи, які були додані до мурала на честь 35-річного форварда.
Тепер там з'явився бейдж з написом "Обмін", бандана з написом "Я здаюся" та кружка кави з написом "Заплатіть мені".
Нагадаємо, що Маямі відсторонив Джиммі Батлера, до чого призвели суперечливі заяви баскетболіста, який хотів отримати новий контракт минулого літа. Але клуб не дав йому те, що він хотів.
На цю заяву відреагувала Національна асоціація баскетболістів, яка збирається оскаржити це рішення організації з Флориди.