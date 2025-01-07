Ще одна втрата Далласа: Ірвінг приєднався до Дончича у лазареті Маверікс
Кайрі Ірвінг
Даллас Маверікс
Захисник Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг пропустить від одного до двох тижнів через випинання міжхребцевого диска у спині.
Про цю проблему 32-річного баскетболіста повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, є оптимізм, що лікування, яке триватиме найближчими днями, забезпечить повернення Ірвінга до гри в заплановані терміни.
Через проблему зі спиною Кайрі вже пропустив матч проти Мемфіса (104:119). Він також не брав участь у грі з Клівлендом (122:134) через "хворобу".
Нагадаємо, що з кінця грудня на паркет не виходить інша зірка Мавс Лука Дончич через розтягнення литкового м'яза.
До того ж, будинок Дончича недавно був пограбований. У зв'язку із цим ФБР попередило про злочинні організації, які націлені на пограбування гравців НБА та НФЛ.