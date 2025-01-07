Ще одна втрата Далласа: Ірвінг приєднався до Дончича у лазареті Маверікс

Захисник Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг пропустить від одного до двох тижнів через випинання міжхребцевого диска у спині.

Про цю проблему 32-річного баскетболіста повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, є оптимізм, що лікування, яке триватиме найближчими днями, забезпечить повернення Ірвінга до гри в заплановані терміни.

Через проблему зі спиною Кайрі вже пропустив матч проти Мемфіса (104:119). Він також не брав участь у грі з Клівлендом (122:134) через "хворобу".

Нагадаємо, що з кінця грудня на паркет не виходить інша зірка Мавс Лука Дончич через розтягнення литкового м'яза.

До того ж, будинок Дончича недавно був пограбований. У зв'язку із цим ФБР попередило про злочинні організації, які націлені на пограбування гравців НБА та НФЛ.