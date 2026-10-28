Нікс здобули першу перемогу, поразка Лейкерс і розгром від Сан-Антоніо в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 27 на 28 жовтня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Бостона проти Брукліна. В ньому команди не змогли визначити сильнішого в основний час, а в овертаймі Селтікс в кінцівці вирвали перемогу.

Перший тріумф у сезоні записали собі в актив чинні чемпіони. Нікс програли першу чверть з різницею у 13 очок до цього непереможеному Детройту, але спокійно відігрались та довели справу до впевненої перемоги.

Єдиний розгром стався у протистоянні Сан-Антоніо та Сакраменто. Портленд продовжив переможну ходу, здолавши Лейкерс, попри результативну гру Луки Дончича, який набрав 41 очко.

НБА – регулярний чемпіонат

28 жовтня

Бостон – Бруклін 125:124 ОТ (26:31, 30:30, 30:21, 31:35, 8:7)

Нью-Йорк – Детройт 111:97 (25:38, 26:12, 37:13, 23:34)

Сан-Антоніо – Сакраменто 130:103 (39:29, 41:25, 27:26, 23:23)

Лейкерс – Портленд 129:136 (38:32, 35:36, 30:32, 26:36)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші дев'ять поєдинків.