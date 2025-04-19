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Маямі знову вийшов у плейоф через плей-ін, Мемфіс розібрався з Далласом

Олексій Погорелов — 19 квітня 2025, 07:32
Маямі Хіт
Маямі Хіт
Getty Images

В ніч на 19 квітня відбулися два фінальні матчі турніру плей-ін НБА, за підсумками яких визначилися всі пари першого раунду плейоф.

В першому протистоянні зійшлися Атланта, яка до цього програла Орландо, та Маямі, який обіграв Чикаго. Гості вирвалися вперед у першій чверті, але їхня перевага буле нівельована в останній 12-хвилинці, що призвело до овертайму. Там команда Еріка Споельстри була більш успішною, вирвавши місце в плейоф.

В іншому матчі Мемфіс приймав Даллас, який раніше відправив Сакраменто у відпустку. Проте розвинути свій успіх Маверікс не змогли – команда Томаса Ісало після поразки від Голден Стейт зібралася та здобула перемогу, яка вивела її в постсезон.

НБА – плей-ін
фінал, 19 квітня

Атланта – Маямі 114:123 ОТ (24:33, 29:29, 24:24, 29:20, 8:17)

Мемфіс – Даллас 120:106 (39:24, 27:25, 30:29, 24:28)

Таким чином, визначилися всі пари першого раунду плейоф НБА: Клівленд зустрінеться з Маямі, а Оклахома – з Мемфісом.

Старт плейоф відбудеться сьогодні, 19 квітня: о 20:00 за київським часом Індіана прийматиме Мілуокі, а о 22:30 зіграють Денвер та Кліпперс.

Раніше стало відомо, що Деміан Ліллард вилікувався від тромбозу вен. Проте в першому матчі проти Пейсерс він все одно не зіграє.

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