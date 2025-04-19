Роб Пелінка отримав від Лейкерс новий контракт та підвищення

Генеральний менеджер Лейкерс Роб Пелінка отримав продовження контракту від організації з Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє сайт НБА.

Власниця клубу Джині Басс також оголосила, що Пелінка отримав підвищення у своїй другій посаді – 55-річний американець став президентом з баскетбольних операцій.

"Озерники" не повідомили жодних подробиць про продовження контракту з Пелінкою, багаторічним агентом гравців, який приєднався до фронт-офісу організації у лютому 2017 року.

Коли він вперше приєднався до фронт-офісу Лейкерс, Пелінка був генеральним менеджером, підзвітним Меджику Джонсону, який несподівано звільнився у 2019 році і розкритикував свого підопічного перед тим, як піти.

Роб, який сформував тісний зв'язок з сімейством Басс, коли він був агентом Кобі Браянта, був призначений віце-президентом ЛАЛ у 2020 році.

За останні шість років Пелінка уклав дві грандіозні угоди. У 2019 році він обміняв Ентоні Девіса з Нового Орлеана, а в лютому цього року він відправив Девіса в Даллас в межах трейду Луки Дончича.

Минулого літа Пелінка довірив команду Джей Джей Редіку, який на момент свого призначення не мав жодного досвіду роботи головним тренером. У свій перший сезон на чолі Лейкерс Редік вивів "пурпурово-золотих" в плейоф з третього місця.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, стартує перший раунд плейоф НБА. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх матчів постсезону.