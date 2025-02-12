Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 дізналися суперників у кваліфікації на чемпіонат Європи

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 дізнались місце проведення та потенційних суперників у кваліфікації чемпіонату Європи-2025.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

У чоловічої збірної суперниками будуть команди Румунії, Латвії, Польщі, Угорщини, Греції, Туреччини, Бельгії, Хорватії, Іспанії та Швейцарії.

У жіночої збірної потенційними суперниками є збірні Румунії, Латвії, Польщі, Угорщини, Греції, Туреччини, Бельгії, Хорватії та Сербії.

У чоловіків команди будуть розбиті на чотири групи. По дві кращі команди з групи вийдуть до чвертьфіналу, де в плейоф розіграють путівки на чемпіонат Європи – їх отримують переможці півфіналів та переможець матчу за 3-є місце.

У жінок збірні будуть розділені на дві групи, переможці яких вийдуть на чемпіонат Європи, а другі місця розіграють ще одну путівку на європейську першість.

Кваліфікаційних турнірів буде три – у Братиславі (Словаччина), Бухаресті (Румунія) та Пріштіні (Косово). Вони пройдуть 7-8 червня 2025 року. У Косово буде розігруватись по одній путівці на чемпіонат Європи, у Словаччині та Румунії – по три.

Національні збірні України 3х3 зіграють свої матчі у Бухаресті, Румунія.

Сама ж континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також переможці кваліфікаційних турнірів.

У чоловіків напряму на чемпіонат Європи отримали перепустки Данія, Австрія, Сербія, Франція та Нідерланди. У жінок – Данія, Іспанія, Нідерланди, Франція та Німеччина.