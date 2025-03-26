Оклахома та Гілджес-Александер встановили історичні рекорди НБА

Минулої ночі Оклахома здобула свою 60-у перемогу в регулярному сезоні НБА, чим встановила та повторила кілька рекордів.

Про це повідомляє ESPN.

Перемігши Сакраменто з рахунком 121:105, Тандер повторили рекорд франшизи, який був встановлений у сезоні-2012/13 (60 перемог за сезон). У команди Марка Дейно є ще десять матчів, щоб перевершити це досягнення.

Якщо враховувати історію франшизи до того, коли вона переїхала з Сіетла в Оклахому в 2008 році, то рекорд становить 64 перемоги (сезон-1995/96).

Також Оклахома стала наймолодшою командою в історії ліги з 60 перемогами за сезон (24,2 роки).

Перемога над Кінгз стала для ОКС вже одинадцятою виїзною поспіль, що також стало новим рекордом органцізації.

Оклахома – одинадцята команда в історії НБА, яка здобула 60 перемог у перших 72 матчах сезону. У семи з десяти випадків команда ставала чемпіоном.

У матчі проти Сакраменто Шай Гілджес-Александер набрав 32 очки. Ця гра стала для нього 65-ю поспіль, у якій він набрав 20+ очок. За цим показником він доєднався до елітної компанії Вілта Чемберлена, Оскара Робертсона та Майкла Джордана.

Оклахома кілька матчів тому гарантувала собі перше місце на Заході. Тепер команда змагається із Клівлендом (58 перемог у 72 матчах) за право мати перевагу домашнього майданчика у фінальній серії НБА (якщо команди туди дійдуть).

Раніше стало відомо, що Мілуокі Бакс втратили Деміана Лілларда до кінця сезону через ту ж проблему, через яку він закінчився для Віктора Вембаньями.