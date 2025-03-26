Юта з Михайлюком програла Мемфісу, Маямі переграв Голден Стейт в НБА

У ніч з 25 на 26 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта Джаз зі Святославом Михайлюком у складі поступилась Мемфісу. Українець провів на паркеті майже 10 хвилин, за які встиг відзначитись лише одним підбиранням та одним перехопленням.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

26 березня

Детройт – Сан-Антоніо 122:96 (30:22, 30:12, 28:35, 34:27)

Шарлотт – Орландо 104:111 (27:29, 26:34, 30:20, 21:28)

Маямі – Голден Стейт 112:86 (28:22, 29:18, 26:30, 29:16)

Нью-Йорк – Даллас 128:113 (37:35, 31:33, 30:16, 30:29)

Х'юстон – Атланта 129:114 (30:23, 35:25, 29:26, 27:40)

Юта – Мемфіс 103:140 (35:29, 30:25, 17:41, 21:35)

Портленд – Клівленд 111:122 (33:33, 19:27, 34:32, 25:30)

Сакраменто – Оклахома 105:121 (21:31, 21:33, 39:25, 24:32)

Раніше повідомлялось, що Святослав Михайлюк відвідав ветеранів ЗСУ, які проходять реабілітацію у США.