Успішний виступ лідерів дозволив Оклахомі подвоїти перевагу над Міннесотою у фіналі Західної конференції

У ніч на 23 травня відбувся другий матч фіналу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Оклахома вдруге здолала Міннесоту. Матч завершився з рахунком 118:103.

Господарі зробили хороший гандикап у першій половині – 58:50. Вирішальною стала третя чверть. Тімбервулвз відпустили суперника на 22 очки, після чого було важко повернутися до боротьби.

Найкращим у складі Тандер став чинний MVP НБА Шай Гілджес-Александер, який набрав 38 очок і віддав 8 асистів. Йому допоміг Джейлен Вільямс, який додав 26 очок і зробив 10 підбирань.

За гостей треба відмітити Ентоні Едвардса. Захисник приніс команді 32 очки і зробив 9 підбирань.

НБА – плейоф

21 травня, фінал Західної конференції

Оклахома – Міннесота 118:103 (29:25, 29:25, 35:21, 25:32)

Скриншот espn.com

Скриншот espn.com

Нагадаємо, вчора Індіана Пейсерз перемогою над Нікс розпочала фінал Східної конференції.