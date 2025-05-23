Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Успішний виступ лідерів дозволив Оклахомі подвоїти перевагу над Міннесотою у фіналі Західної конференції

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 06:39
Успішний виступ лідерів дозволив Оклахомі подвоїти перевагу над Міннесотою у фіналі Західної конференції

У ніч на 23 травня відбувся другий матч фіналу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Оклахома вдруге здолала Міннесоту. Матч завершився з рахунком 118:103.

Господарі зробили хороший гандикап у першій половині – 58:50. Вирішальною стала третя чверть. Тімбервулвз відпустили суперника на 22 очки, після чого було важко повернутися до боротьби.

Читайте також :
Фото оновлюється НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка

Найкращим у складі Тандер став чинний MVP НБА Шай Гілджес-Александер, який набрав 38 очок і віддав 8 асистів. Йому допоміг Джейлен Вільямс, який додав 26 очок і зробив 10 підбирань.

За гостей треба відмітити Ентоні Едвардса. Захисник приніс команді 32 очки і зробив 9 підбирань.

НБА – плейоф
21 травня, фінал Західної конференції

Оклахома – Міннесота 118:103 (29:25, 29:25, 35:21, 25:32)

Скриншот espn.com
Скриншот espn.com

Нагадаємо, вчора Індіана Пейсерз перемогою над Нікс розпочала фінал Східної конференції. 

Читайте також :
Відео Фото Грецькі "грошові мішки", батальйон Монако і банда Ясікявічюса: прев’ю Фіналу чотирьох Євроліги
результати Шей Гілджес-Александер Міннесота Тімбервулвз Ентоні Едвардс НБА Оклахома-Сіті Тандер

Оклахома-Сіті Тандер

Гілджес-Александера визнали MVP НБА сезону-2024/25
Лідер Міннесоти прокоментував поразку від Оклахоми у першому матчі фінальної серії
НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка
Оклахома розгромила Міннесоту в першому матчі фіналу Західної конференції НБА
НБА оштрафувала зірку Оклахоми за нецензурний надпис на футболці

Останні новини