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Програвали 17 очок за 6 хвилин до кінця: Індіана у божевільному матчі вирвала перемогу над Нікс на старті фіналу Сходу

Руслан Травкін — 22 травня 2025, 06:39
Програвали 17 очок за 6 хвилин до кінця: Індіана у божевільному матчі вирвала перемогу над Нікс на старті фіналу Сходу
Гравці Індіани
x.com/Pacers

Стартував фінал Східної конференції Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Індіана Пейсерз обіграла Нью-Йорк Нікс в овертаймі з рахунком 138:135.

Тривалий час у грі була рівна боротьба, але господарі паркету майже весь час були на кілька очок попереду.

Особливо їм вдався старт четвертої чверті. Карл-Ентоні Таунс за 6 хвилин і 26 секунд до кінця гри влучив триочковий, чим збільшив перевагу Нікс до 17 очок – 111:94.

Здавалося, що після такого команда з Індіанаполіса вже викине білий прапор. Халібертон і Ко, навпаки, почали після цього грати.

Саме зірковий плеймейкер разом із сиреною перевів гру в овертайм. Він міг і виривати перемогу, але трішечки наступив на триочкову лінію.

Базер від Тайріза Халібертона

Овертайм команда Тібодо розпочала мініривком 4:0. Та після цього знову почалися проблеми в атаці, а в нападі Індіана постійно знаходила вільні зони і карала.

У підсумку команда Ріка Карлайла здобула перемогу. Найрезультативнішим у гостей став Тайріз Халібертон, який до 31 очка додав 11 асистів.

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Йому найбільше допоміг Аарон Несміт, який влучив 8 дальніх. За Нікс виблискував Джейлен Брансон – 43 пункти.

НБА – плейоф
21 травня, фінал Східної конференції

Нью-Йорк Нікс – Індіана Пейсерз 135:138 ОТ (36:34, 33:28, 21:25, 35:38, 10:13)

Скриншот espn.com
Скриншот espn.com

Нагадаємо, вчора Оклахома дуже впевнено розпочала фінал Заходу

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