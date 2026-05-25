Сан-Антоніо здолав Оклагому-Сіті у четвертому матчі півфінальної серії НБА

У ніч із 24 на 25 травня відбувся півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Сан-Антоніо вдома приймав Оклагому-Сіті.

Вже в середині першої чверті господарі змогли забезпечити собі гандикап у 15 очок, після чого жодного разу не дозволили себе наздогнати. Врешті-решт вони виграли кожну 12-хвилинку та зрівняли рахунок у серії.

Найрезультативнішими гравцями зустрічі став Віктор Вембаньяма. Він набрав 33 очка, до яких лідер "Сперс" додав 8 підбирань і 5 результативних передач.

Наступний очний поєдинок відбудеться на майданчику "Тандер" 27 травня. Він розпочнеться о 3:30 за київським часом.

НБА – раунд плейоф

Півфінал, 25 травня

Сан-Антоніо – Оклагома-Сіті 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22). Серія 2:2

Нагадаємо, що напередодні відбувся інший півфінальний матч НБА. У ньому зустрічались Клівленд і Нью-Йорк.