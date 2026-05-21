Оклагома-Сіті здолала Сан-Антоніо у другому матчі півфінальної серії НБА

У ніч із 20 на 21 травня відбувся півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Оклагома-Сіті вдома приймала Сан-Антоніо.

Команди видали конкурентне протистояння. В ньому господарі повели на початку другої чверті, після чого жодного разу не дозволили себе випередити, але й сильно відірватись не вдавалось.

Врешті-решт вони тріумфували з різницею в дев'ять очок. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Шей Гілджис-Александер, який набрав 30 очок, зробив 4 підбирання та віддав 9 результативних передач.

Після цієї гри рахунок у серії зрівнявся. Наступний очний поєдинок відбудеться на майданчику "Сперс" у ніч із 22 на 23 травня.

НБА – раунд плейоф

Півфінал, 21 травня

Оклагома-Сіті – Сан-Антоніо 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25). Серія 1:1

