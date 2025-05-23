Грецькі "грошові мішки", батальйон Монако і банда Ясікявічюса: прев’ю Фіналу чотирьох Євроліги

Для любителів спорту травень – найпрекрасніший місяць. У чемпіонатах визначаються чемпіони, хто покине елітні дивізіони, відбувається хокейний чемпіонат світу, цікаві змагання з легкої атлетики та інших видів спорту.

Баскетбол – не виключення. Окрім місцевих ліг, саме в останній декаді травня відбувається найпрекрасніше – Фінал чотирьох Євроліги. Особливості і непередбачуваності додає той факт, що переможець визначається за олімпійською системою: програв – значить вибув.

Найсильніший баскетбольний клуб Європи визначиться… в Абу-Дабі. Хто претендує на титул, особливості кожної команди, український слід та інше. Про все це розповість "Чемпіон".

Досьє №1. Чинний чемпіон Панатінаїкос. За іменами став сильнішим, але є кілька але…

"ПАО" був домінуючою силою в Європейському баскетболі тривалий час: з 1994 по 2012 рік дев'ять виходів у Фінал чотирьох і шість тріумфів. Звичайно, такі результати вимагали солідного вливання коштів. Афіняни у свої ряди залучали місцевих зірок, іменитих європейських баскетболістів та навіть привозили з НБА вже "стареньких" Домініка Вілкінса (9 All-Star Game, двічі переможець слем-данк контесту, найкращий скорер сезону-1985/86) й Байрона Скотта (триразовий чемпіон НБА у складі Лейкерс).

August 12, 1995: Dominique Wilkins signs a two-year, $7 million contract with Panathinaikos in Athens, Greece.



📺 SportsCenter: https://t.co/RM7vIC1EGu pic.twitter.com/6T7dkVcVvE — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) August 12, 2021

Таке стало можливим завдяки грошам від родини Яннакопулосів, де головним був Павлос, власник фармацевтичної компанії "Vianex". У сезоні-2009/2010 бюджет клубу, за різними оцінками, складав 45-47 млн доларів. У той період київське Динамо мало орієнтовний бюджет 50-60 млн доларів. Слід врахувати той факт, що футбольні команди – це більше гравців, тренерів, різних внесків, дубль, юнацька команда і так далі.

Фінансова криза кінця 2000-х вдарила по Євросоюзу, а особливо по Греції. Кінець 2000-х і початок 2010-х був ледь не найгіршим у новітній історії цієї країни: кредити від МВФ, постійне скорочення ВВП, ріст безробіття, банкрутства різних компаній. Звичайно, позначилося це й на спортивних командах.

У 2018 році Павлос Яннакопулос помер, через рік не стало його брата Танасіса. Керівництво клубу впало на плечі Дімітріоса Яннакопулоса. Він не шкодував фінансів, але через свою експресивність (іноді за сезон він платив до мільйона євро через штрафи від Євроліги за критику суддівства) часто звільняв тренерів чи підписував гравців, які вже пройшли свій пік або провалювалися в такій атмосфері.

Влітку 2023 року цей одіозний власник, схоже, надихнувся відомим слоганом іншого багатого й епатажного чоловіка, який зараз є президентом США, і вирішив, що після років на дні Євроліги настав час Make Panathinaikos Great Again.

Йому вдалося підписати найтитулованішого тренера сучасності Ергіна Атамана, скористатися конфліктом Костаса Слукаса з наставником Олімпіакоса, переманити лідерів інших клубів Євроліги, а вирішальним інгредієнтом для вишуканої страви став прихід з НБА Кендріка Нанна.

Головним чинником успіху стали гроші. Можна стільки завгодно сперечатися й доводити, що, нібито, спортсмени не володіють високим IQ, мають вузький світогляд, але рахувати що (цифри умовні) 2 млн євро > 1 млн євро вміють.

Ось Яннакопулос таким чином і достукався до більшості виконавців, які поставили свій підпис під угодою з "зеленими". Що тут сказати, дійсно майстер The Art of Deal.

Дімітріос Яннакопулос (праворуч) facebook.com/paobcgr/

Це дало свої результати – перший з сезону-2011/12 вихід у Фінал чотирьох і перший титул чемпіона з сезону 2010/11.

Минулого літа гра в Ротшильда/Рокфеллера продовжилася. Панатінаїкос зберіг усіх лідерів, а замість рольових виконавців прийшли: Лоренцо Браун (лідер Маккабі і ключовий виконавець збірної Іспанії на тріумфальному Євробаскеті-2022), Чеді Осман (з 2016 року грав в НБА), Омер Юртсевен (з 2021 року грав в НБА). Були чутки, що афінський гранд хоче видати "смачний" контракт і Святославу Михайлюку, та українець відмовив.

Після такого великого ліричного відступу можна перераховувати й ті горезвісні "але".

Але №1. Гравців багато – м’яч один

Якщо зібрати команду з гравців, які набирають по 20 очок за матч – це й близько не означає, що цей колектив буде набирати по 200-240 пунктів за гру.

Звичайно, у баскетболі можна бути корисним і без ігрового снаряду, створюючи вільні зони, заплутуючи оборону суперника "бекдорами" або просто бути чудовим у захисті свого кошика.

Тріо Нанн-Слукас-Браун мали ділити "помаранчеву сферу". У цій конкуренції натуралізований іспанець відверто провалився.

Лоренцо Браун у сезоні-2022/23 (Маккабі): 16,4 очка + 5,5 передачі за 31 хвилину

Лоренцо Браун у сезоні-2023/24 (Маккабі): 13,2 очка + 6,1 передачі за 29 хвилин

Лоренцо Браун у сезоні-2023/24 (Панатінаїкос): 6,6 очка + 2,5 передачі за 16 хвилин.

Лоренцо Браун facebook.com/paobcgr

Регрес у спорті буває. Буває і раптовий, і неочікуваний. Але іспанець просто програв конкуренцію, та й Атаман у важливих матчах Євроліги покладався на більш перевірених Нанна та Слукаса. У задній лінії ПАО є ще Джеріан Грант. Це… Вам щось каже ім’я Алекс Карузо? Ось Джеріан – це "євролігова" версія цього баскетболіста. Йому м’яч не обов’язковий для ефективної гри.

Але №2. Акліматизація новачків

Осман і Юртсевен 8 років пробули в США – Омер перед НБА виступав в NCAA. Американський і європейський баскетбол має не тільки різновиди в правилах, а й діаметрально протилежний підхід до гри в захисті (хоча захист в Євролізі вже все одно не той, що років 15-20 тому).

Якщо Браун програв конкуренцію, то ці виконавці дуже довго притиралися і до нового турніру, і до нових вимог, і до нових партнерів.

Чеді Осман у першому колі: 5,1 очка, рейтинг ефективності (не плутати з "плюс-мінус") – "+3,7"

Чеді Осман у другому колі: 9,7 очка, рейтинг ефективності – "+9".

Юртсевен у першому колі: 6,1 очка, рейтинг ефективності – "+3,8"

Юртсевен у другому колі: 9,8 очка, рейтинг ефективності – "+12"

Чеді Осман (№16) та Омер Юртсевен (№77) facebook.com/paobcgr

Ергін Атаман зумів достукатися й вбудувати своїх земляків у схеми команди, а вони відплатили йому за це значно кращими показниками.

Але №3. Залежність від Лессора

Матіас – надважлива фігура для Панатінаїкоса. Він у чужій "фарбі" приносить проблеми опонентам, а у своїй чудово захищається.

У грудні він на рівному місці під час гри проти Басконії зламав ногу. З того моменту бігмен не грав.

EYVAH EYVAH MATHIAS LESSORT ÇOK KÖTÜ SAKATLANDI ☹️ pic.twitter.com/xjNW1ky5Q1 — Euroleague Time (@euroleague_time) December 19, 2024

І хоч під час матчів регулярного сезону його відсутність вдалося нівелювати, у поєдинках "пан або пропав" без нього буде надскладно.

Досьє №2. Заклятий ворог Панатінаїкоса, але методи ті ж самі

Олімпіакос підтримав тенденцію свого заклятого ворога. Влітку повернули з НБА свого екслідера Сашу Везенкова, підписали зірку Жальгіріса Кінана Еванса, знаючи що він пропустить 10-12 місяців через жахливу травму. Робили підписання і протягом сезону, виплачуючи іншим командам бай-аути (клаусула, якщо застосовувати футбольну термінологію).

Ну і все-таки, головна трансферна бомба міжсезоння належить саме "легендам". Олімпіакос підписав зірку збірної Франції Евана Фурньє, який грав у найголовнішій лізі світу з 2012 року.

В один момент на контракті (солідному за європейськими мірками) було аж 19 баскетболістів.

facebook.com/olympiacosbc

Звичайно, з такою ротацією, а також через слабкість чемпіонату – окрім, звичайно ж, Панатінаїкоса – в Євролізі справи йшли якщо не прекрасно, то принаймні краще, ніж в інших.

Клуб із міста Пірей впевнено очолював таблицю, але програв три гри поспіль з 30 по 32 тур – дві поразки від АСВЕЛа та Црвени Звєзди, які взагалі не потрапили до постсезону. Втім, вдалося зібратися і втримати лідерство за підсумками регулярного сезону.

І хоч "Олі" має по 2-3 гравці на кожну позицію, правлять балом Везенков і Фурньє. І якщо в когось із них "чорний день" – справи йдуть погано. Якщо не потрапляють у свій ритм обидва – біда.

Легенді Олімпіакоса Васілісу Спанулісу, який зараз очолює Монако, треба добре подумати, як діяти саме проти болгарина та француза. Якщо придумає, шанси на великий фінал для його клубу значно піднімуться.

Досьє №3. (Де)Градація? Або ризиковий хід конем замість звичної стабільності

Монако за 10 років пройшов шлях від четвертого дивізіону Франції до перемоги в Єврокубку і дебюту в Євролізі.

Сталося це завдяки грошам російського олігарха Олексія Федоричева. Він пов’язаний з Україною тим, що у 2018 році НАБУ оголосило його в розшук і він потрапив під українські санкції. Через 2 роки РНБО виключить його із санкційних списків.

Олексій Федоричев і Васіліс Спануліс facebook.com/MonacoBasket

Іншим зв’язком з Україною було те, що клуб активно залучав гравців чи фахівців, які добре себе проявили в Суперлізі. За Монако грали українці Сергій Гладир (зараз входить до тренерського штабу), Кирило Фесенко, грузин Манучар Маркоїшвілі та ще кілька іноземців з досвідом виступів за українські клуби. Тривалий період Монако очолював чорногорець Звєздан Мітрович (екснаставник Хіміка, Азовмаша та Будівельника)

Спортивним директором є Олексій Єфімов, який займав анологічну посаду в БК Донецьк. У молодіжній команді виступає Максим Кличко.

Тривалий період "монегасків" тренував Саша Обрадович. Легендарний сербський баскетболіст на початку своєї тренерської кар’єри був наставником Києва та Донецька.

Саме при ньому відбулися й перемога в Єврокубку, тріумфи в національних кубках, вихід у Фінал чотирьох Євроліги-2022/23, перше "золото" чемпіонату Франції.

Запорука успіху цілком логічна. Монако – найбагатший клуб Франції. Однак замість прогресу в Євролізі почалося топтання на місці. Градація в результатах була відсутня – Обрадовича попросили на вихід.

Його замінив 42-річний Спануліс. Тривалий час грецький плеймейкер був найкращим скорером Євроліги, але як тренер мав скромний досвід роботи на чолі Перістері та збірної своєї країни.

Підбивати підсумки його роботи можна буде в кінці сезону. Забігаючи наперед, можна впевнено сказати: буде титул Євроліги – пробачать усе. А вже є за що "прикопатися" – поразка від скромного Ле-Мана у фіналі Кубку Лідерів і всього третє місце за підсумками "регулярки" Ліги 1.

Незважаючи на чудовий склад, не все стабільно було і на євроарені. Навіть у чвертьфіналі все могло скластися інакше, якби лідер Барселони Кевін Пантер реалізував кидок на останніх секундах п’ятого матчу.

Що має Монако перед протистоянням з Олімпіакосом? MVP минулого сезону Майка Джеймса, чудових французьких збірників Елі Окобо та Меттью Штразеля – обидва зі своїми "приколами": один просто має складний характер, інший – поки що нестабільний через молодість, Альфа Діало – один із найкращих "офенс-діфенс" форвардів Євроліги, а підписання німця Даніеля Тайса значно розширило функціонал передньої лінії.

Чи вистачить цього щоб пройти Олімпіакос? Напевно, ні. Але Фінал чотирьох Євроліги бачив чимало апсетів і сенсацій.

Символічно, що їхнє протистояння – це римейк півфіналу 2023 року. Монако в ролі дебютанта ледь не шокував більш досвідченого візаві – 41:29 після першої половини. Третя чверть розставила все на свої місця – 27:2 (лише два очки!) на користь "Олі". Для греків не становило труднощів довести справу до перемоги..

Досьє №4. Повернення домінантів чи чергова невдача для Ясікявічюса?

У другій половині 2010-х Фенербахче був головною силою Євроліги – п'ять поспіль (2015-2019) виходів у Фінал чотирьох і перемога у сезоні-2016/17. Гарно вийшло, оскільки Ф4 тоді приймав Стамбул.

Після цього був спад до вильоту із зони плейоф і перетворення в категорію "середняк".

У грудні 2023 року в команду прийшов Шарунас Ясікявічюс. Він став першим тренером в історії турніру, який зумів вивести клуб у Фінал чотирьох, прийшовши посеред сезону. Успіху не сталося – поразка в півфіналі.

Литовець все ніяк не здобуде омріяну перемогу. Для нього це вже буде шостий вихід у вирішальну стадію. Був і фінал, і третє місце, і поразки в матчі за "бронзу", а ось перемоги не було.

Шарунас Ясікявічюс і Найджел Хейз-Девіс facebook.com/fbbasketbol

Не виглядають головним претендентом "канарки" і зараз. Якщо підходити тверезо, то й нинішній результат можна сприйняти за успіх, адже в жовтні ключовий бомбардир Скотті Вілбекін вибув на весь сезон.

Втім, литовець і його асистенти зуміли перебудувати гру. Найджел Хейз-Девіс окрім імпакту в захисті став ще й провідним скорером. Іноді виручали шутери Біберович і Гудурич, після не дуже яскравого старту повернув свій рівень Вейд Болдуїн.

Допомогла й біда міцного середняка турецької ліги. Каршіяка зіштовхнулася з фінансовими проблемами. Із цього клубу забрали 37-річного Еріка Макколлума. Він став справжнім джокером, набираючи 11,5 очка за 18 хвилин на паркеті. В Абу-Дабі його підтримуватиме рідний брат Сі Джей Макколлум, один із лідерів Пеліканс.

NBA star CJ McCollum travels with Fenerbahce to the EuroLeague Final Four in Abu Dhabi to support his brother, Errick McCollum, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) May 21, 2025

Протягом усього сезону клуб відчував брак справжнього бігмена... Пошуки були. Фенербахче пов’язували з низкою потенційних підписань. На жаль, ніхто так і не доїхав.

І хоч Панатінаїкос навряд чи зможе розраховувати на Матіаса Лессора, є відчуття, що Хуанчо Ернангомес і Омер Юртсевен будуть вирішальною силою греків у цьому протистоянні. Кем Берч і Ніколо Меллі поступаються і за сайзом, і за загальним скіллом.

Прогноз Чемпіона: Олімпіакос у фіналі обіграє Панатінаїкос. У матчі за третє місце Монако буде сильнішим за Фенербахче.