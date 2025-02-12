Роздоріжжя: Євроліга представила два варіанти розширення до 20 команд

Правління Євроліги представило акціонерам план свого розширення, рішення щодо якого має бути прийняте до кінця цього сезону.

Про це повідомляє Eurohoops.

Під час дводенної зустрічі Євроліга представила свій план розширення, який передбачає збільшення кількості учасників до 20 команд. Це вже створило роздоріжжя.

Наразі є два варіанти, один з яких має бути прийнятий до кінця нинішнього сезону.

У першому варіанті Євроліга не змінює свій формат, що призведе до 38 матчів тільки в одній регулярці та дев'ять подвійних тижнів. До того ж, сезон розпочнеться всього за тиждень після Євробаскету-2025.

У другому варіанті Євроліга робить розподіл на дві групи по десять команд, які грають по два матчі з кожним колективом своєї групи, а також по одному матчу з кожною командою іншої групи.

Половина поєдинків будуть домашніми, інша половина – виїзними. У сумі вийде по 28 матчів для кожної з команд. Кількість подвійних тижнім зменшиться до чотирьох.

Вважається, що другий варіант зробить графік більш зручним, зменшить кількість ігор, але при цьому він також означає менший дохід.

Крім того, клуби Євроліги знову говорили про плани НБА створили власну лігу в Європі та можливий продаж частки власності партнерам БК.

Крім того, Маккабі вдруге попросив повернути матчі Євроліги до Тель-Авіва. Ця вимога була відхилена, а такі клуби, як Панатінаїкос та Баварія, висловили свої сумніви щодо всієї ситуації в Ізраїлі.

Наразі в Євролізі виступають 18 команд. Назви клубів, які можуть приєднатися в результаті розширення, залишаються невідомими.

Нагадаємо, що минулої ночі центровий збірної України Олексій Лень став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс.