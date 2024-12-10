НБА та ФІБА ведуть переговори про створення Європейської ліги

Генеральний секретар ФІБА Андреас Загкліс підтвердив переговори між Федерацією та НБА щодо створення Європейської ліги, яка буде конкурувати з Євролігою.

Слова Загкліса наводить The Athletic.

"Існує явний інтерес (з боку НБА) і тривають переговори з ФІБА. Ми вели і будемо продовжувати вести переговори з компанією, яка управляє Євролігою. Це те, що було на нашому радарі. Ми намагалися зібрати всіх разом. Це було неможливо. Тому наше завдання – продовжувати серйозні розмови з нашими партнерами в НБА", – сказав Загкліс.

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Очікується, що перспективи проєкту ліги в Європі, яка належатиме НБА, стануть більш зрозумілими за місяць.

Зараз в НБА грають 60 європейських баскетболістів, або близько 15% від загальної кількості гравців ліги.

Раніше комісар НБА Адам Сільвер заявляв, що ліга розглядає можливість створення європейського проєкту.

Кілька разів він говорив, що НБА вивчає, як провідні європейські клуби розробили програми підготовки молодих гравців у стилі академії, які краще готують їх до професійної гри, ніж нинішня система університетів в США.

Нагадаємо, що раніше Андреас Загкліс прокоментував потенційне повернення Росії та Білорусі до змагань під егідою ФІБА.