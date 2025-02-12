Дюрант – восьмий гравець в історії НБА, який набрав 30 000 очок за кар'єру
Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант став тільки восьмим гравцем в історії НБА, якому вдалося набрати 30 тисяч очок за кар'єру.
Про це досягнення Кей Ді повідомляє сайт ліги.
Цю позначку 36-річний баскетболіст подолав у програному матчі з Мемфісом (112:119) минулої ночі. Необхідні бали він набрав з лінії штрафних кидків.
Дюрант приєднався до елітної компанії, до якої раніше увійшли ЛеБрон Джеймс, Карім Абдул-Джаббар, Карл Мелоун, Кобі Браянт, Майкл Джордан, Дірк Новіцкі та Вілт Чемберлен.
Нещодавно Дюрант отримав свій 15-й виклик на Матч всіх зірок. Під час драфту команд зіркового вікенда форвард опинився у колективі, який збирав Шакіл О'Ніл.
Нагадаємо, що минулої ночі Олексій Лень приєднався до Лос-Анджелес Лейкерс. 31-річний центровий став тільки третім українцем в історії каліфорнійської організації.