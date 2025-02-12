Дюрант – восьмий гравець в історії НБА, який набрав 30 000 очок за кар'єру

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант став тільки восьмим гравцем в історії НБА, якому вдалося набрати 30 тисяч очок за кар'єру.

Про це досягнення Кей Ді повідомляє сайт ліги.

Цю позначку 36-річний баскетболіст подолав у програному матчі з Мемфісом (112:119) минулої ночі. Необхідні бали він набрав з лінії штрафних кидків.

Дюрант приєднався до елітної компанії, до якої раніше увійшли ЛеБрон Джеймс, Карім Абдул-Джаббар, Карл Мелоун, Кобі Браянт, Майкл Джордан, Дірк Новіцкі та Вілт Чемберлен.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns on becoming the 8th player in NBA history to reach 30,000 career points! pic.twitter.com/mQJnrhHa0W — NBA (@NBA) February 12, 2025

Нещодавно Дюрант отримав свій 15-й виклик на Матч всіх зірок. Під час драфту команд зіркового вікенда форвард опинився у колективі, який збирав Шакіл О'Ніл.

Нагадаємо, що минулої ночі Олексій Лень приєднався до Лос-Анджелес Лейкерс. 31-річний центровий став тільки третім українцем в історії каліфорнійської організації.